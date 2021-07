Sonko « viole », Youssou Ndour « pirate », Bougha « traficote »…

Les politiciens, durant le règne de Macky Sall, ont ravi la vedette aux plus grands criminels du Sénégal. Et malgré leur crime, ils sont en liberté. Cela se passe au Sénégal. Seydina Fall dit Boughazelli, Ousmane Sonko, Youssou Ndour et son frère, Ndiaga Ndour, ces présumés trafiquant, violeur et voleurs sont en liberté et profitent de leurs butins…parce qu’ils sont des politiciens. Et les autres, ces Sénégalais lambda, voleurs de poulet croupissent en prison…

Youssou Ndour et le piratage de fréquence

Lors du vote du projet de Loi L18/2021 portant modification du Code électoral, la députée du Parti démocratique sénégalais (Pds), Woré Sarr, a déversé sa bile sur la famille de l’artiste Youssou Ndour. Pour la députée et responsable du Pds, “Bouba Ndour, Ndiaga Ndour et autres sont des voleurs pris en flagrant délit”. Elle interpellait le ministre de l’Intérieur sur la gravité des faits imputés à l’artiste planétaire Youssou Ndour et son frère qui sont accusés piratage de fréquences sur satellites.

Boughazelli et les faux billets

Le député Seydina Fall dit Boughazelli a été pris en flagrant délit de trafic de faux billets de banque. Pis, il avait même tenté de corrompre les gendarmes qui l’avaient arrêté. Et Boughazelli a avoué au moment de son arrestation, qu’il avait rendez-vous pour livrer des «bagass». A la question des gendarmes à savoir ce qu’il entendait pas «bagass», il a répondu qu’il s’agissait des billets noirs et des faux billets retrouvés dans son sac.

Sonko et le massage sensuel

L’opposant radical et leader de Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko qui se dit propre, anti système, religieux et de surcroît polygame, a été accusé de viols répétés et menaces de mort par Adji Sarr, une jeune masseuse. Il a été mis en garde à vue avant d’être libéré par la pression de la rue, ce qui a malheureusement occasionné la mort de 12 jeunes sénégalais innocents. Tout ça pour un politicien qui a avoué sa présence dans le salon de massage…et Sonko n’a jamais réfuté le contact physique entre lui et la jeune masseuse.

Le lien entre ses toutes ses personnes citées, c’est qu’ils sont des politiciens. Et ces politiciens sont accusés de faits graves. Mais ils sont en liberté. Et c’est le doyen des juges qui les a libérés parce qu’il estime qu’ils sont moins dangereux que les voleurs de poulets qui croupissent en prison. Et pourtant le préjudice qu’ils font subir est très grave et passible de longues peines de prison.

Youssou Ndour a piraté une fréquence et cela pendant des années. Mais il est intouchable parce que lié politiquement au président de la République Macky Sall. Boughazelli a trafiqué des faux billets et tenté de corrompre des agents assermentés dans l’exercice de leur fonction. Mais il est libre parce qu’il est du parti présidentiel. Et Ousmane Sonko qui a été accusé par une jeune fille au même titre que plusieurs personnes suspectées de viol et qui sont dans les liens de la détention préventive, est libre parce qu’il est un politicien qui a obtenu sa liberté par la force de la rue…

La Rédaction de xibaaru