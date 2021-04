Faux billets : Après Boughazelli…d’autres personnes libérées

Rebondissement dans l’affaire des faux billets de banque dans laquelle l’ex député de la majorité Seydina Fall « Boughazelli » a été impliqué.

Après ce dernier qui a bénéficié d’une liberté provisoire le 20 juin dernier, deux autres inculpés ont été libérés par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar. Il s’agit, selon Libération, de Mallé Diagne et de Mamadou Diop.

Désormais seuls Oumar Samb, Khalifa Ababacar Dia, Ousmane Dione dit « Nguess » et Moussa Ouédraogo restent en détention préventive.

Pour rappel Boughazelli et Cie ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, contrefaçon et fabrication de signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national et à l’étranger, blanchiment de capitaux et tentative de corruption.