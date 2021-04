Ucad : Le recteur, le Coud et les étudiants ont trouvé un consensus

Après une cacophonie, les autorités de l’Université Cheikh Anta Diop ont décidé de se parler. Hier, une rencontre a été tenue entre le recteur Ahmadou Aly Mbaye, le directeur du Coud Maguette Sène et les représentants des étudiants.

Dans un communiqué conjoint signé des différentes parties et publié hier, tard dans la nuit, six points ont été mentionnés pour sceller la paix des braves.

Ainsi, s’agissant de la distribution des chambres du campus social, « les parties ont convenu de la mise en place d’une plateforme numérique de codification basée essentiellement sur l’excellence et le mérite ». Parallèlement, les étudiants seront désormais tenus de ne plus céder une chambre à une personne n’ayant pas le statut d’étudiant de l’UCAD ni à l’héberger, sous peine de sanction disciplinaire et d’exclusion du campus social.

De leur côté, les étudiants se sont aussi engagés à « accompagner le COUD dans le processus d’assainissement du campus social, à identifier et expulser toute personne n’ayant pas le statut d’étudiant de l’UCAD, à combattre toute forme de violence, de port ou de possession d’armes au sein de l’espace universitaire ».

Autre engagement pris par les étudiants : « Accompagner le COUD dans la mise en place d’un système d’identification et de contrôle des accès des résidences universitaires. »

En contrepartie, le Recteur s’est engagé à soumettre au Conseil restreint de l’Assemblée de l’Université la demande des étudiants concernant la levée des suspensions de leurs amicales et la poursuite du processus de renouvellement des bureaux d’amicales. Cela fait suite aux recommandations dudit comité restreint qui avait proposé des mesures de suspension de toutes les amicales.