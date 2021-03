Sonko vomit Macky et lance la révolution

Dans son discours après son inculpation pour viol et son placement sous contrôle judiciaire, le leader du Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), Ousmane Sonko a bandé les muscles face à Macky Sall. Il l’a accusé de haute trahison et l’a déclaré « Président illégitime » du Sénégal. Pour ce faire Sonko lance la révolution pour chasser Macky du pouvoir. Sonko veut pousser Macky à l’abandon du pouvoir.

« Révolution pacifique…je ne demande à personne d’aller déloger Macky Sall du Palais. Mais maintenez la pression dans la rue… ». Tout est dit. Ousmane Sonko a lancé le mot révolution qui signifie « renversement brusque d’un régime politique par la force ». Et le leader radical est clair et net sur le changement radical de régime.

Le président Macky Sall voit rouge après 9 ans de pouvoir. Pour la première fois, son régime vacille. La rue a eu raison du régime de Macky Sall…L’opposant radical, Ousmane Sonko, gardé à vue dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie, a été libéré par la pression de la rue. Il a été inculpé pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Une mesure d’apaisement du régime qui est interprété par la rue comme une flagrant recul de Macky sall. Et Sonko va exploiter cet avantage.

Il lance la révolution pour contraindre le président Macky Sall à jeter l’éponge. « Soit il démissionne et nous organisons des élections anticipées soit il exécute nos exigences de gré ou de force »…

Le leader du Pastef lance un ultimatum à un « président légal mais illégitime » car pour lui « Macky Sall a volé la dernière élection présidentielle de 2019 ».

Le président Macky Sall se trouve face à une pression de la rue et les exigences d’un leader radical devenu le chef de l’opposition sénégalaise depuis le ralliement à la mouvance présidentielle de Idrissa Seck, le leader de Rewmi arrivé second à la dernière élection présidentielle.

Macky Sall, dans son discours à la Nation, a appelé au calme et à l’apaisement en apportant des assouplissements du couvre-feu et en promettant de faire indemniser les blessés des évènements et dédommager les familles des morts. Mais ces « bonbons » de Macky Sall à la jeunesse ne semblent pas ébranler la « révolution Sonko » qui maintient sa pression dans la rue.

La Rédaction de xibaaru