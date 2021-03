Victoires du reggae 2021 : Tiken Jah remporte le prix du meilleur artiste africain

Le reggaemaker ivoirien, Tiken Jah a rapporté samedi 06 mars 2021 le prix du meilleur artiste africain de l’année à l’occasion des Victoires du reggae 2021 organisée par le site web reggae.fr.

Plusieurs artistes reggae de renom du continent étaient tous en lice dans la catégorie du meilleur artiste africain de l’année. Au final, la compétition s’est déroulée entre quatre artistes du continent à savoir les ivoiriens Tiken Jah et General Tchefary, le guinéen Takana Zion et le nigérian Burna Boy. Les votants ont finalement choisi l’ivoirien Tiken Jah comme meilleur artiste africain de l’année à ces Victoires de la musique reggae, édition 2021.

La proclamation des résultats qui s’est faite de façon virtuelle a été l’occasion pour Tiken Jah de remercier les organisateurs, ses fans et tous ceux qui lui ont accordé leurs votes. « Je tiens à remercier tous les fans qui ont voté pour moi et tous ceux qui se sont intéressés à cette compétition qui valorise le reggae. Mes remerciements vont également à l’endroit des organisateurs », a-t-il traduit dans une vidéo au cours de la proclamation des résultats.

Les Victoires du Reggae qui ont enregistré près de 19 000 votants cette édition-ci ont également récompensé plusieurs artistes, singles et groupes reggae.

Palmarès

Artiste masculin international de l’année

1. Protoje

2. Ziggy Marley

3. Buju Banton

4. Anthony B



Artiste féminine internationale de l’année

1. Koffee

2. Sara Lugo

3. Soom T

4. Flavia Coelho

Groupe international de l’année

1. Groundation

2. The Wailers

3. Toots And The Maytals

4. Soja



Single international de l’année

1. Listen To The Waves – Alborosie

2. Fix It – Clinton Fearon

3. Underdog Remix – Alycia Keys Feat. Protoje Et Chronixx

4. Lockdown – Koffee

Artiste africain de l’année

1. Tiken Jah Fakoly

2. Takana Zion

3. Burna Boy

4. General Tchefary

Révélation de l’année

1. Jahnaton

2. Baltimores

3. The Strugglers

4. Jamesty

Artiste Dub/ Digital de l’année, avec la complicité de Culture Dub

1. Manudigital

2. Obf

3. Zion Train

4. Taiwan Mc

Coup de cœur DUB/ Digital de l’année, avec la complicité de Culture Dub

1. Afrikan Dub

2. Dub Traveller

3. Wicked & Bonnie

4. Art-X

Sound/ DJ de l’année

1. Irie Ites

2. Supa Mana

3. Artikal Sound

4. Shaman Sound



Coup de cœur du public de l’année

1. I Woks

2. Fatbabs

3. Kubix

4. Scars

Single français de l’année

Marre – Danakil

2. Lucky Day – Naaman

3. Turning – Jahneration

4. Clarks aux pieds – Pierpoljak feat. Daddy MoryGroupe français de l’année

1. Dub Inc

2. Danakil

3. Jahneration

4. Ryon Artiste française féminine ou duo féminin français français de l’année LMK

2. Sista Jahan

3. Mystically

4. MajestyArtiste masculin français de l’année 1. Naâman

2. Biga Ranx

3. Yaniss Odua

4. Marcus Gad

5. Pierpoljak

Victoire du reggae posthume

Tonton David

Victoires du reggae d’honneur

Daddy Yod

Pablo Master