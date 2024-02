Sortie de crise : Serigne Mbacké Ndiaye invite libéraux, républicains et patriotes à s’unir

Libéraux, Républicains et Patriotes : Unissez-vous.

Notre pays le Sénégal va vers l’élection la plus importante pour son avenir du fait de l’instabilité et de l’insécurité qui règnent dans la sous-région, mais aussi de l’exploitation du pétrole et du gaz qui aiguise l’appétit de plusieurs forces occultes. Ce danger qui nous guette doit amener les Libéraux, les républicains mais aussi patriotes de tout bord à s’unir comme ce fut le cas en France quand l’extrême droite de Marine Le Pen a failli s’emparer du pouvoir. Par un sursaut d’orgueil et un réflexe patriotique et démocratique, les Français, malgré des divergences certaines et des désaccords profonds avec le candidat Emanuel Macron, ont majoritairement accordé leur voix à ce dernier qui était le moins mauvais pour la France et les Français.

Dans le cas du Sénégal actuel, le camp de la majorité dont la base est constituée des militants de l’APR connaît des divisions internes et externes préjudiciables à la conservation du pouvoir. Certains responsables et militants ont officiellement quitté la barque, d’autres qui sont pour la plupart des compagnons de première heure du Président MACKY SALL sont restés mais ont tout simplement baissé les bras et cessé toute activité politique.

Ceux-là il faut aller les chercher, leur parler, les remobiliser. C’est le rôle premier de notre candidat Amadou Ba.

D’autres, membres de Benno Bokk Yaakaar pour diverses raisons sont en rupture de ban, pour certains malgré eux. Il faut aller les chercher.

Quant aux militants et responsables du PDS, ils doivent comprendre qu’ils ont une lourde responsabilité face à l’histoire. En effet c’est notre guide et père le Président Abdoulaye Wade qui disait que « Les Libéraux pouvaient garder le pouvoir pendant cinquante ans ». Après ses douze ans et ceux du Président MACKY Sall, Amadou Ba nous est proposé pour poursuivre leur œuvre en faisant mieux tout en apportant les changements indispensables dans le cadre de la Bonne Gouvernance. Que les frères et sœurs du PDS se rappellent que c’est le Président Wade qui a révélé Amadou Ba aux Sénégalais en lui confiant le poste stratégique de DG des impôts et domaines. Mieux il la couve comme son propre fils.

En plus de ceux-là, Libéraux et Républicains, je m’adresse à ceux qui ne sont intéressés que par la défense de la République et de la Patrie. Que chacun réfléchisse, fasse son autocritique, accepte de pardonner de s oublier pour sauver la République.

Au plan personnel ou même de la gestion du pays, nous pouvons toujours avoir des critiques à faire, des reproches à faire au Président MACKY Sall ou au candidat Amadou Ba mais ces raisons même fondées ne sont pas, à mon humble avis, suffisantes pour sacrifier tout ce qui a été réalisé mais aussi et surtout les importants projets que nous devons poursuivre.

Il est aussi important de ne jamais perdre de vue que les risques de déstabilisation ne notre pays et la situation politique mondiale doivent nous amener à remettre le pouvoir entre des mains expertes.

Mais il faut bien le dire cette posture des Libéraux, Républicains et Patriotes de tout bord doit être facilitée par notre candidat Amadou Ba qui a la lourde tâche de prendre son bâton de pèlerin pour aller rencontrer ce beau monde, de le rassurer. Il a la compétence, les moyens intellectuels et moraux. Il doit avoir ce portement de rassembleur. En politique on n’est pas forcément avec ceux qu’on souhaiterait avoir à ses côtés, je veux dire ses amis ou membres d’une même corporation. La politique est l’affaire de tous, il faut donc donner à tous leur place.

Si Amadou a cette posture, il gagnera. Il bénéficie de l’appareil BBY, du bilan et du soutien du Président MACKY SALL, d’une base affective qu’il a su bâtir en plusieurs décennies, du soutien des milieux financiers internationaux.

Enfin je rappelle que l’élection présidentielle est le rendez-vous d’un homme avec son peuple. On n’élit pas un parti mais un homme. Sous ce rapport Amadou est le meilleur choix même si certains parmi les candidats sont bons. Alors au nom de la stabilité de pays, de la sécurité, de la protection et de la sauvegarde de nos ressources, de la cohésion nationale et de notre marche vers l’émergence, élisons Amadou Ba.

Serigne Mbacké Ndiaye