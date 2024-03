Soukeyna Fall : «Sonko n’est pas Diomaye»

Diomaye dou Sonko

Sonko dou Diomaye !

Diomaye » un candidat par défaut » à la place du vrai candidat de Pastef.

Diomaye un candidat, par défaut avec des défauts imprévisibles et visibles, qui indispose même dans son camp.

Ne pas connaître la pointure de ses pieds, c’est se garantir toujours une mauvaise démarche !

Entre le talent visible ou latent ,peut être que le temps saura trouver l’harmonie nécessaire ! Un sage apprentissage ne doit pas souffrir d’impréparation. Amer sera le fruit qui ne respecte pas son temps de maturation !

Sonko /Diomaye à votre sortie, les sénégalais, dans leur majorité, toutes obédiences confondues, ont loué le Seigneur en pensant à vos familles respectives et au vent d’oxygène d’une stabilité nationale.

Nous ne cherchons pas à faire cap sur un soi-disant manuel protocolaire du Cap manuel ,nous nous félicitons, uniquement, de votre libération, obtenue ,grâce, à la loi d’amnistie.

Ousmane Sonko, vos attaques récentes, contre Amadou Ba, ne peuvent pas être des recettes électorales !

C’est contreproductif et c’est contraire à nos invariables valeurs humaines. Votre passé relationnel familial ,ne vous autorise pas, à vouloir jeter en pâture la candidature d’un homme, parrain de votre mariage et financier de billets de pèlerinage à la Mecque, pour des personnes importantes ,dans votre vie. Une personne qui, au nom de votre relation, a été traitée parfois de similaire de traître tant la méfiance était grande ! Tantôt taxé d’être votre parrain ou promoteur politique, tantôt d’être l’actionnaire majoritaire de Pastef !

Un homme, qui, avec résilience, a beaucoup enduré en préférant toujours, se fier, au grand et meilleur juge divin appelé LE TEMPS !

La politique est-elle incompatible avec nos valeurs de vie ?

En quoi doit-elle dilapider les patrimoines relationnels, affectifs qui existaient même bien avant l’écriture d’une quelconque page politique ?

En toute chose, il faut savoir raison garder ! Les mêmes arguments de votre plaidoirie, pour défendre Tahibou Ndiaye, sont valables en densité de puissance pour Amadou Ba. Les portefeuilles occupés par Amadou Ba, sont naturellement de loin supérieurs en nombre et en consistance, que celui de votre ami Tahibou Ndiaye.

Que Amadou Ba soit milliardaire, entre dans l’ordre du possible.

AMADOU BA, NOTRE CHEVAL DE BATAILLE !

APR,BENNO BOKK YAAKAR, MOUVANCE PRÉSIDENTIELLE : AMADOU BA EST NOTRE CANDIDAT !

Sénégalais, Sénégalaises ,population électorale du Sénégal, AMADOU Ba est notre candidat !

AMADOU,AMADOU AMADOU,

NOM DU PÈRE,DU FILS ET DU CANDIDAT !

Amadou Ba, choix du Président Macky Sall, est notre CANDIDAT !

Ceux qui essaient de ternir, l’image du Président Macky Sall, par des allégations de dénigrement, doivent arrêter leurs basses manœuvres. Vouloir aller vite en besogne, dans un nouveau partenariat, ne doit point, se justifier, par certaines déclarations. Oui, aucune quête ,d’un renouveau de partenariat, ne saurait faire, du Président Macky Sall, un Paria . Arrêter de faire un mauvais procès au Président Macky Sall !

En sonnant plusieurs fois, le rappel des troupes ,en interne comme en externe , en mobilisant plusieurs fois, son parti (ses locaux et son logo) sa coalition avec tout son capital humain ,ses moyens financiers et logistiques ,ce serait mesquin et méprisant, que quelqu’un essaie , d’attribuer le mauvais rôle au Président Macky Sall. Parfois je me demande, dans quel Sénégal sommes-nous ? Tant la reconnaissance ou la gratitude est devenue rarissime ou presque en extinction !

Ce que ,le Président Macky Sall a fait ,pour Amadou Ba, avec ses nombreuses nominations, avant de boucler cet attachement par l’expression d’un choix assumé, personne sur cette terre du Sénégal ,ne l’a fait pour lui . Nous ne pouvons pas tous connaître, en temps réel ,des stratégies politiques du Président Macky Sall mais nous savons tous, que depuis lors, son message ou mot d’ordre n’a pas varié et n’est pas avarié ! Arrêter de nuire, de chercher des nuages ou de créer des mirages de conflits !

Il n’y a aucune nuit dans la continuité !

Rien n’a changé ou en clair rien à changer !

Même si par extraordinaire, il y avait problème, c’est dans l’ordre normal des relations humaines (filiales ,fraternelles, amicales etc…) Ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser :c’est cela la bonne devise de toutes les familles, qu’elles soient biologiques ou politiques.

Chaque famille inéluctablement a son linge à laver.

Le Président Macky Sall fait et fait- faire tout, son possible, pour rendre sa coalition victorieuse.

Amadou Ba est notre candidat, c’est notre cheval de bataille, c’est notre bien public commun.

Heureusement que notre Candidat Amadou Ba sait ,ce que représente le Président Macky Sall pour lui. J’ai beaucoup apprécié, la tonalité du discours de notre candidat Amadou Ba à Fatick ! Amadou Ba est un homme, imbibé de nos valeurs traditionnelles, dans le respect de ses codes conventionnels, de bonne conduite. Amadou Ba a un fort potentiel de civilité qui force l’admiration. L’homme dans son humanité la plus singulière, de pur sénégalais, va à la rencontre de ses semblables .

Ensemble, œuvrons ,dans l’Unité ,pour une large victoire éclatante, au rang de plébiscite pour lui, pour le Président Macky Sall, pour notre coalition et pour la prospérité du Sénégal.

UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE PAS COMME LES AUTRES

D’habitude les candidats-pêcheurs, en diurne comme en nocturne, vont à la pêche, avec leurs nasses, pour chercher la masse, capable d’assouvir leur faim électorale. Des produits de la pêche, qui ne dévoileront leurs véritables secrets, en quantité et en qualité ,qu’après le dépouillement des urnes .

Cette fois-ci, la campagne électorale ,est un peu éloignée ,de sa tradition. Que signifie une campagne sans aller dans les campagnes de l’intérieur du Sénégal ?

Entre l’appareil politique Benno et les autres mini appareils ou échantillons d’appareils, il n’y a pas photo !

Entre notre candidat Amadou Ba et les autres candidats, il n’y a pas photo non plus !! Les statures différent, au point que ,aisément l’on pourrait dire que, l’université n’a pas à être en compétition avec la case des tous petits !!

Sur les 18 candidats, seul le candidat de Benno suivi de la trace de deux ou trois autres, ont une bonne stratégie de maillage du territoire national malgré la durée limitative de la campagne. Les séquences, de communication de candidats comme Boubacar Camara et Dethié Fall, donnent des atouts prometteurs, sur leur présomption de cohérence, en matière de programme de gouvernance.

La cartographie de la population électorale, de chaque région, doit être le tableau de bord, de tout candidat sérieux, pour mieux ficeler son plan de mobilité et de mobilisation. Certains candidats ne le sont que de nom, d’autres croient que la campagne ne concernent que l’axe Dakar-Mbour ou Ziguinchor.

L’impréparation ,l’improvisation ou le manque d’organisation est la mieux partagé et occupe une grande place dans les stratégies électorales de beaucoup de candidats. Dans l’hilarité de la campagne, l’errance se manifeste au point de nous montrer, une primo-candidate , en salutations dans le vide ,avec des militants de son imaginaire!!!

Certains candidats n’ont même pas rang de stagiaires ou d’aventuriers, se sont des poussins en début d’éclosion !

IL NOUS FAUT RATISSER LARGE !

Nous devons chercher dans l’électorat des non-partants et des indécis, pour gagner au premier tour. Il est clair que l’appareil Benno BOKK YAKAAR, a une bonne longueur d’avance, par rapport aux autres candidats ou figurants .Après Amadou, Diomaye , Khalifa,Dethié et Idy et un peu le candidat du Pur, l’on peut se demander aisément, où sont les autres. Dans quelle nature sont-ils en divagations ?Sont-ils perdus?

AMADOU BA, LE CANDIDAT !

Être choisi c’est bien, mais avoir la prestance, la présentation et la représentation d’une bonne assise à même de véhiculer l’image d’un présidentiable c’est encore mieux. Le port vestimentaire ,comme l’apport de la pertinence des idées, avec le langage corporel qui sied font partie du grand TOUT, indispensable, qui donne de L’ ATOUT à un bon homme politique.

Amadou Ba est un bon profil, pour la conquête du pouvoir, de la magistrature suprême.

Nombreux sont les membres de l’Alliance pour la République, de Benno ou des sénégalais lamba, qui peuvent témoigner de la générosité de notre candidat Amadou Ba. La salle d’attente, de ses différentes fonctions, est suffisante, pour attester de l’échantillonnage d’un Sénégal en miniature. Avec lui, notre attente pour un Sénégal Emergent, dans la Prospérité Partagée, l’est encore davantage !

Un grand cœur , qui a la capacité de servir, sans rien attendre ,car dans cette période de vie, aucune coloration de quête ou de conquête du pouvoir intuitu personae, n’était visible ou audible en lui.

Même dans le parti, Amadou Ba n’a jamais candidaté, il a été choisi bien avant l’acuité contextuelle de l’urgence d’un choix. Le Président Macky Sall a travaillé a donné à son successeur, l’étoffe et l’épaisseur d’un homme d’État. Un homme accompli ,qui connaît l’Etat, qui connaît le Sénégal dans son entièreté et dans le respect de l’idéologie de notre sociologie.

Les visites effectuées dans les familles religieuses du Sénégal, montrent à suffisance, son ancrage dans nos valeurs cultuelles et culturelles. Amadou Ba est un homme de devoirs, de devoirs bien accomplis, un panafricain accompli, qui croit à la force de l’intégration. La terre d’origine de son épouse, peut en témoigner . A cette dernière ,nous exprimons le souhait d’être la Première dame du Sénégal ,après l’actuelle.

Amadou Ba est un homme d’une grande discrétion, qui avant même l’obtention d’un pouvoir discrétionnaire du Président Macky Sall ,a été nommé par promesse. En effet Amadou Ba a été nommé ou désigné à un poste , par le Président Macky Sall ,avant même que ce dernier ne soit Président de la République . C’est impossible diront certains, mais tellement possible car le décret d’un désir ,est illimité, dans le grand champ des possibilités.

Certains partisans de la mouvance présidentielle ou du parti ,qui l’accusent directement ou indirectement ,d’être un militant d’heures tardives ,ne savent pas, qu’ils existent des artisans, de l’ombre qui participent à faire briller un bijou ou à faire aboutir un projet ,sans pour autant être un militant ou membre visible de l’atelier. La relation, entre les deux hommes, date bien avant l’officialisation d’une adhésion dans le Parti.

Entre militants, sympathisants ou citoyens apolitiques nous savons tous, que ce qui donne la victoire, au suffrage universel, dépasse les frontières et de son parti et de sa coalition. Il nous faut ratisser large.

Chaque sénégalais a un cœur. C’est le cœur qui vote et fait voter .Chaque sénégalais électeur au moment du vote, transmet à la main support de transport, la mission du cœur, le fameux choix !

Entre prématurément convaincus et tardivement convaincus, l’expression est la même quand on vote pour un candidat.

EN POLITIQUE RIEN N’EST GAGNÉ D’AVANCE .

Dans une compétition mais surtout dans une élection présidentielle rien n’est gagné d’avance.

Combien sommes-nous à être abusés par les foules ? En réalité seul le décompte final, avec ses bonnes ou ses mauvaises surprises, compte !

Combien d’hommes politiques ont été victimes de personnes au pouvoir démonstratif énorme, toujours promptes à répondre à tous les rassemblements et qui au final, ne figurent pas, dans le possessif électoral des résultats du candidat. Certains le font par duplicité ou par mercantilisme, pour tromper le parti de l’homme politique ,en allant voter pour un autre candidat.

D’autres participent en présentiel, en occultant l’essentiel à savoir, avoir sa carte d’électeur, aller et savoir comment bien voter ,pour ne pas faire de son enveloppe, un bulletin nul et surtout appeler à faire voter et à sécuriser le vote.

L’ÉLU c’est le choix de la population électorale dans sa majorité. Dans cet Amour, toute erreur se paye cash.

Les prétendants sont nombreux et certains croient être dans une compétition de prétentions, où les intentions les plus absurdes, cherchent résonance à consonance d’émergence.

Dans ce cinéma ,un grand acteur a comme doublon, l’homme qui lui prêtait » 500l de sang »

Un homme tellement en retard, qui ignore l’horloge de notre cher pays, au point d’ignorer la gratuité de la césarienne, obtenue grâce au Président Macky Sall. Cette délivrance pour les femmes appelée « KIT MACKY SALL » dont j’ai fait la découverte, à la naissance de la fille de mon frère, un bébé devenu une semaine après mon homonyme, la petite Soukeyna ! Combien de familles en ont bénéficié avant et après elle ?

Il n’y a pas un domaine du développement dans ce pays, où le Président Macky Sall, n’a pas marqué son empreinte.

Ce que Diomaye croit comme nouveauté dans son programme soit, c’est du déjà réalisé , soit c’est une copie mal recopiée, soit c’est de l’hérésie. Au mieux du déjà vu, au pire des programmes inopérants dans le champ de la Démocratie ou dans le champ du développement véritable et durable. C’est cela le fameux Projet ou Programme ??

Au sérieux programme d’une élection présidentielle, Diomaye ose, par légèreté, dire que leur « programme est conçu dans la précipitation, sans concertation « pour justifier son impertinence.

DIOMAYE sait que c’est difficile pour lui d’être dans la peau de Ousmane Sonko. Sonko sait qu’il n’est pas Diomaye. Aucune version ne peut faire de Diomaye un Sonko bis !

L’habit de Sonko est trop large pour Diomaye.

C’est aussi difficile de ne pas porter la bonne pointure de ses pieds !!

En écoutant Diomaye, je me demande depuis quand, le Sénégal, doit avoir maille avec le ridicule ?

Du Mi Diogoye, Mi-Kader dinama nékhe et du Babou Faye pour les anciens !

Entre prématuré politique et immature adolescent politique, la décence politique se cherche !

Même avec mille répétitions par jour, Diomaye ne sera jamais Ousmane Sonko !

Même l’eau de la mer refusera son sel à certains. Un casting des plus étonnants ! On peut être loyal sans avoir le profil ! Dans la vie chacun a son rôle. Certains sont efficaces en étant » second » ,d’autres sont de vrais leaders nés , d’autres sont polyvalents. Il existe des talents cachés, loin d’être dans le devant de la scène et qui maîtrisent l’art de la scène !

Le philosophe grecque Socrate disait « Connais toi toi-même et devient qui tu es .. »

Diomaye, connais -toi, toi même ,et devient qui tu es, tu n’es pas Sonko !

Aucune doublure, aucune dialectique ou aucune dialyse ne pourra doper Diomaye au point d’en faire un Sonko bis ou un

un vrai Sonko !

L’empreinte ne s’emprunte pas!

Sonko n’est pas Diomaye ! Les personnalités ont du mal à trouver des points de ressemblance !

Diomaye n’est pas un Meneur .Le véritable meneur ne pourra pas toujours masquer ses carences.

Contrairement aux élections législatives qui étaient gagnées par procuration, aux élections locales où certains ont voté pour des inconnus,

les élections présidentielles ne peuvent pas occulter la dimension personnelle de l’homme candidat .

Un candidat ou un bon amuseur de la galerie ne peut pas représenter le rayonnement du Sénégal à moins que l’on vise la risée du monde.

L’effluve de la désillusion commence à se faire sentir du côté de la coalition Diomaye . L’évidence de la réalité est très têtue ! A un bébé politique, il faut donner le temps d’une bonne croissance. Savoir bien grandir, bien ramper avant de prétendre marcher ou de faire marcher quoique ce soit. Le parti Pur a choisi la maturité au lieu de nous servir « le petit Senghor « comme candidat.

Le grand méritoire de Diomaye est d’avoir cassé la monotonie de la campagne qui était fade ,pour nous servir des séquences anti-stress en image et en parole ! Parodie de candidat !!

« Kaolack Dakar la bokk »!!!Dakar thie Kaolack la bokk!!! De la comédie à la place d’une bonne communication..

Diomaye est loin d’être un homme réfléchi et bien structuré !

A voir Tata Mimi à côté de Diomaye, je me demande si Sonko a changé sa définition de porte- bonheur pour ces élections ?

VOS ATTAQUES CONTRE AMADOU BA

Cela peut se comprendre comme tapage d’une tentative de rattrapage. Amadou a toujours été un visionnaire silencieux..

Le Recit de son passage à la Direction générale des impôts et des domaines, et aux autres postes ministériels, montre à suffisance, sa capacité d’innovation, d’émulation, de respect de la dignité humaine, et sa grande capacité à même de créer les synergies nourrissantes, capables de nous insuffler, l’énergie nécessaire.

Un homme toujours respectueux de la hiérarchie.. Un homme calme et serein ..

Un homme qui connaît le Sénégal dans ses connexions les plus secrètes. Qui fait de la devise de l’Administration à savoir le droit de réserve un mode de vie, un exercice au quotidien dans toutes ses relations .

Amadou Ba, fait partie des candidats, qui n’auront pas besoin de temps d’imprégnation pour connaître des dossiers et du fonctionnement de la République. Il connaît l’Etat ! Si l’Etat était une voiture, Amadou, a le permis capable de le conduire convenablement. Certains candidats, non seulement, n’ont pas encore de permis de conduite, mais rien dans leur conduite, n’en fait de bons passagers !!

Ils ignorent les règles d’une bonne conduite, n’ont pas les aptitudes d’un bon conducteur.

Le Sénégal n’a pas besoin , comme Président de la République ,de guignol ou de personne immature .

57% des inscrits du fichier électoral ont plus de 41ans

29% des inscrits du fichier électoral ont entre 36 et 40 ans

13% des inscrits du fichier électoral ont moins de 35ans.

1% des inscrits ont entre 18 et 20ans

En clair 86% des électeurs inscrits ont plus de 36ans. Croyez-vous qu’un sénégalais électeur mûr va voter pour Diomaye ?

Ne pas aimer, Amadou Ba, ou sa coalition ,ne doit pas pousser un sénégalais conscient à faire un mauvais choix en votant pour Diomaye . Penser à l’image et à l’intérêt du Sénégal avant de voter .

Allez-vous confier votre maison à Diomaye ? Osez-vous confier notre mère patrie le Sénégal à Diomaye ?

Aimer le Sénégal, c’est voter pour Amadou Ba !!

La libération de Diomaye est une libération pour le Peuple sénégalais ! Le Président Macky Sall a encore rendu un grand service à notre République !

Certains allaient commettre l’erreur fatale de choisir Diomaye s’il était resté en détention!!!

Diomaye a relevé la barre du ridicule de très haut, c’est une Catastrophe !! Un vrai comédien !

Diomaye néna » Mahaaza liii lane leu »

Lidou nénounéne !

Nénounéne dou yagué ni « !!!

« »Wa mané, li bou yagué fougnou dieume ?!

Le choix ,des candidats présidentiables , est important, c’est la raison pour laquelle, le Président Macky Sall confiant du potentiel de Benno BOKK YAKAAR ,

aurait aimé que des candidats comme Sonko et karim soient de la course ,au nom de l’intérêt du Sénégal démocratique .

AMADOU LE BON CONDUCTEUR

Amadou, est un conducteur, qui veille à la confortabilité du voyage, sans faire de tapage, dans le voisinage. Ce conducteur est un père protecteur pour tous les passagers.. UN bon père ne veille pas seulement sur ses enfants, mais il considère tout enfant, tout occupant du bus, comme ses propres enfants. C’est un homme affable qui ne manquera pas, de rire de vos fables !

Alioune Tine qui croyait « à la fable de la prison vers le Palais » a révisé son discours. « Disons-nous la vérité,le vrai candidat de Pastef c’est Sonko. Les irrégularités ont abouti à un candidat par défaut »

Un rappel lourd de sens .

Un candidat par défaut avec des défauts des plus imprévisibles !

Entre rabattre les cartes et rabattre le caquet, la véritable stratégie politique se dévoile !

Entre Dumping et marketing, la dimension politique se cherche !

Avec Amadou Ba ,les nombreux litiges ou problématiques du foncier au Sénégal, vont positivement connaître leur épilogue .

Amadou croit foncièrement et entièrement aux valeurs de solidarité et de générosité ! La Prospérité Partagée !

La Prospérité Partagée dont l’ancêtre est le Yonou Yokuté ensuite le PSE..C’est la Continuité !

Ceux qui cherchent » nuit » dans la continuité doivent arrêter!

Vos nuisances ne reflètent que vos insuffisances ! Expérience ,Maturité, et Sécurité !

Oui Amadou a l’âge de la majorité en politique ..

Votons Amadou Ba !

Il est notre Bien public commun ,héritier du leg du Président Macky Sall !

Aidons-le à toujours bien faire..Nous sommes Amadou ,dans l’unité et dans l’union des coeurs !

Que notre candidat Amadou Ba, gagne au rang de plébiscite pour l’honneur de notre parti,de notre coalition et du Président Macky Sall.

Ensemble ,pour une victoire éclatante de notre candidat Amadou Ba au premier tour.

Entre l’appareil politique Benno BOKK YAKAAR et les autres appareils, il n’y a pas photo..

Entre Diomaye et Amadou il n’y a pas photo..

Au vu de son riche parcours dépositaire de moyens légaux comme les fonds communs ,jusqu’à sa dernière nomination comme Premier ministre, et compte tenu du fait que Amadou Ba n’est pas connu pour des fréquentations douteuses dans certains milieux, Amadou peut avoir un grand patrimoine !

Un homme d’État est un homme qui sait gérer son état personnel dans la branche de tous ses appétits !

Faire le bon choix c’est voter Amadou Ba !

Amadou Ba c’est notre Candidat !

Pour la Prospérité Partagée, Votons Amadou Ba !!!

En dernier ressort ,c’est Dieu qui choisit par des manifestations diverses,

parfois même à la surprise générale !

Notre Souhait est que Amadou Ba, candidat du Président Macky Sall soit L’ÉLU !

Ne faites pas l’erreur historique de donner, le pays à des mains inexpertes . L’Union sacrée ,autour du candidat ,choisi par le Président Macky Sall, s’impose à tous les Républicains, qu’ils soient libéraux, socialistes ou centristes. Et j’en appelle à votre fibre patriotique, pour relever le défi de l’unité, de la stabilité ,gage de paix pour consolider l’émergence du Sénégal.

Il y va de l’intérêt supra supérieur de la sauvegarde de la Nation. Soyons matures en dépassionnant les égos, pour faire preuve de dépassement. Entre vaincre ou périr, le choix ne se pose pas, il s’impose !!!

Nous ne devons pas nous permettre un quelconque émiettement de nos forces. C’est dans l’effort d’une saine conjugaison, que nous pourrons conjurer le sort de l’instabilité, de l’immaturité et de l’amateurisme. Je pense à des identités remarquables comme le Pm Mouhamad Bounn Abdallah Dionne, le Ministre Aly Ngouille Ndiaye, le Dg Mame Boye Diao et même au Pm Aminata Touré. Au Pds aussi, ce grand parti !!

Il s’agit de faire bloc pour protéger la République.

Pour une Prospérité Partagée,Votons Amadou Ba !!!

Vivement que Amadou Ba soit le 5ême Président de la République du Sénégal!

Avec Amadou Ba l’espérance d’une prospérité partagée se vivifie de par son expérience !

Votons Amadou Ba !

Paix et Émergence en chacun de nous

Sénégal Sunugal

Soukeyna Fall Alliance pour la République.