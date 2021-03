« Sous les ruines de la contestation, gît une présumée victime », (URD)

Au nom de l’Union pour le Renouveau Démocratique (URD), nous voudrions tout d’abord avoir une pensée particulière pour les jeunes fauchés dans les manifestations de ces derniers jours et marquer notre compassion à leurs familles. Attitude qui s’étend aux blessés y compris beaucoup d’agents des forces de l’ordre dont le sacrifice, pour davantage d’honnêteté, c’est-à-dire de justice, doit être versé au bilan, qui nous interpelle, des morts et atrophiés de cette insurrection à laquelle avaient appelé, en toute connaissance des risques, des responsables politiques ou qui se proclament tels. L’heure est au courage d’assumer la vérité comme nous y invitent avec insistance la mémoire des disparus, les carrières brisées de nos policiers et militaires dans l’exécution de leur fonction si noble de défense et de protection de notre sécurité.

C’est dire que le dénouement de la situation qui depuis quelques jours bloque le pays convoque, avant tout, notre capacité de discernement face à un problème pourtant des plus simples, n’étant que celui de la lutte multiséculaire entre la rue et l’État, le droit et la morale, la réalité et l’imaginaire, la vérité et le mensonge. Tout est dans cette interrogation multiple à laquelle il n’y a pas encore de réponse. Une raison de plus de continuer de s’interroger.

Si la situation sociale peut amener le magistrat à s’écarter de la rigueur des textes, au nom de l’apaisement du climat politique, décision qui hier fut celle du doyen des juges, il paraît clair qu’il n’est pas souhaitable qu’une telle conception de la justice prévale plus longtemps sur le droit qui est et demeure, au fond, notre premier et ultime recours. Il est d’ailleurs étonnant que ce sont les pourfendeurs de notre justice qui font du procédé un point focal de leurs revendications, ce qui, déjà, est une cote d’alerte atteinte quant au scepticisme que suscite leurs proclamations d’engagements démocratiques et de bonne gouvernance.

Un mot d’ordre de suspension des manifestations est, comme on vient de l’observer, lancé, avec ses pointillés manifestes de menace qui doivent nous réveiller à la réalité de ce qui nous attend. Que les antidémagogues, les démocrates véritables fassent donc un début de point :

sous les ruines de la contestation, gît une présumée victime, Adji Sarr qui, si nous sommes vraiment soucieux de justice comme nous le proclamons, a, jusqu’à preuve du contraire, les mêmes droits au moins que son présumé bourreau ;

c’est bien, toutes ces voix que depuis des jours l’on entend de toutes parts. Mais elles sont d’une fragilité déconcertante et souvent d’une hypocrisie bien sénégalaise. Elles ne sont pas toujours crédibles et ne pouvaient aller au fond des choses et, comme d’habitude, ne se sont tenues qu’à l’écume, ignorant totalement le mal. Notre « masla » national, qui nous conduira infailliblement dans le mur, demeure le moteur de cette lâcheté collective ;

les acteurs et le décor s’imposant depuis le début à l’actualité comme à nous-mêmes, il reste les victimes singulières, collatérales qui, à ce jour, apparaissent comme les seules connues, véritables, incontestables de ce qui, au regard de l’enchaînement incroyable de la violence unilatérale à leur encontre, est un drame inexplicable : tous les investisseurs, sénégalais et étrangers, qui ont soutenu notre essor économique de ces dernières années de même que les milliers de travailleurs que font vivre les emplois qu’ils ont ainsi créés.

À ces partenaires du Sénégal qui n’ont pas attendu les senteurs de l’or noir pour nous faire confiance et nous marquer leur amitié et contribuer à notre développement, nous devons respect et protection. À leurs milliers d’employés, tous chargés de famille, aujourd’hui inquiètes, désemparées à l’idée d’une fin de mois de mars blanche c’est-à-dire sans salaire donc sans subsistance, nous devons marquer notre solidarité. Aucun politicien, ce nom commun qui par sa charge d’infâmie est ici un nom propre, comme s’y retrouveront parfaitement ceux auxquels il s’adresse, ne doit venir contester, par l’oubli coupable, le mensonge, la falsification, l’abjection coutumière du propos, le mépris, leur qualité de victimes et leur droit à une juste réparation de leurs préjudices. La justice qui hier a montré son doigté de garant de la paix sociale est aussi attendue sur ce dossier que rien ni personne ne doit mettre en arrière-plan des urgences de l’heure.

Il n’est un seul de ces acteurs, fils, fille de ces travailleurs qui ne comptent que sur leur force et la force de leur travail qui a moins de droits que les émeutiers et des politiciens nourris par la manipulation dont à la fois ils font tout un projet et tout un programme. Rendons justice à ces hommes-là, en leur entourant d’attention pour qu’au moins dans leur désarroi, ils sentent un minimum de présence humaine et l’espoir d’une justice à venir.

Diégane SÈNE, secrétaire général de l’URD.