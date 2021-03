Macky Sall lâché par ses ministres hypocrites…

Où se trouvent les ministres du Président Macky Sall. Tous se terrent et laissent le Président de la République seul pour se sortir de l’imbroglio dans lequel se trouve le Sénégal. Les conséquences sont là, et Macky Sall doit être mal vu par les manifestants, les parents des blessés et les familles des décédés. Le Président de la République, comme l’exigeait la situation, a tenu un discours pour s’adresser à l’ensemble du peuple sénégalais, et ainsi apaiser les uns et les autres.

Le Président de la République Macky Sall, pendant qu’il est là seul à monter au front afin de calmer les uns et les autres, où sont ses ministres ? Ils sont cachés. Aucun ministre dans les hôpitaux pour aller voir un seul blessé. Aucun ministre compatissant auprès d’une famille endeuillée. Comme si le Président de la République Macky Sall devait être seul face à tout cela.

L’heure est grave, et c’est là où le Président de la République Macky Sall a besoin de tout son gouvernement. Tout le monde doit faire bloc avec lui, agir en responsable, et montrer à la population que c’est tout le gouvernement qui a compris le message envoyé par le peuple qui était dans la rue pour manifester. L’affaire Ousmane Sonko n’est qu’un élément déclencheur de la révolte de tout un peuple, las de l’attitude de tous ses dirigeants, surtout des ministres.

Que se passe-t-il quand toute la population vit avec le sentiment qu’elle est méprisée par les ministres. Des ministres, toujours loin des préoccupations de la population qu’ils méprisent. Des ministres qui ne cessent d’afficher leurs arrogances et qui se montrent tout simplement hypocrites. Aujourd’hui que la situation est devenue préoccupante, tous se cachent.

Le Président de la République Macky Sall doit en tirer les conséquences. Il a envoyé des signaux forts et qui se veulent apaisants à la population. Mais cela ne suffit pas. La lecture de la situation exige qu’il effectue un remaniement en profondeur de son gouvernement. Il doit se débarrasser de tous ses ministres loin des préoccupations du peuple. L’occasion doit être propice pour que le Président de la République réinstaure le poste de Premier ministre. Un Premier ministre pour coordonner l’action gouvernementale, et qui rend quotidiennement compte au Chef de l’Etat.

Le Chef de l’Etat ne peut rester seul face aux difficultés de la nation. Il lui faut l’effort de tous les membres du gouvernement.

La rédaction de Xibaaru