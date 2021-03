Sonko traque les traîtres et les infiltrés de Pastef…

L’affaire du salon de beauté qui implique Ousmane Sonko oblige ce dernier à en tirer des enseignements. Ousmane Sonko en est parfaitement conscient. Il y a des traîtres, des infiltrés dans son parti, le Pastef qui ne cessent de renseigner le pouvoir dans la moindre de ses activités. Depuis la fin de sa garde à vue et son retour à la Cité Keur Gorgui, Ousmane Sonko est devenu méfiant. Il lui faut faire le nettoyage dans son entourage. Et, il est en train de s’y prendre.

Le leader du Pastef prend conscience que son parti est infiltré par des éléments des services des renseignements généraux, et de politiciens qui épient ses moindres faits et gestes pour le nuire en rendant compte quotidiennement à l’Etat. Ousmane Sonko s’en rend bien compte. Et aujourd’hui, il est en train de tout remettre en cause. Ousmane Sonko ne va plus rien laisser au hasard.

Même les éléments de sa sécurité sont passés au peigne fin, les téléphones fouillés jusque dans les répertoires. Tout y passe. Même sa maison et les alentours pour chercher des caméras cachées. Ousmane Sonko doit bien prendre en compte les conseils prodigués par l’ancien Président de la République, Me Abdoulaye Wade qui ne cesse de lui dire de faire attention à tout. Ousmane Sonko ne va plus négliger les détails. Le patron du Pastef va se montrer constamment sur ses gardes.

Il ne doit plus se permettre certaines erreurs. Le pouvoir ne lui pardonnera rien. D’ailleurs, il ne sait pas encore tirer d’affaire dans son dossier l’opposant à Adji Sarr. Et d’autres affaires pourraient bien à l’avenir surgir contre lui. Tous ses faits et gestes sont épiés par le pouvoir qui exploitera chaque erreur commise par lui.

Ainsi, va être la vie au quotidien du leader du Pastef. Il devra se méfier désormais de tout le monde. Un nettoyage de son entourage lui semble nécessaire. Il est obligé de le faire. C’est à présent que Ousmane Sonko prend conscience de que c’est la vie d’un véritable opposant. Le chemin a été long et ardu pour Me Abdoulaye Wade, alors principal opposant du Parti socialiste (PS) qui était au pouvoir. Que d’épreuves, que de chemins parsemés d’embûches qu’a dû braver Me Abdoulaye Wade pour arriver au pouvoir.

Ousmane Sonko tire les enseignements de l’épreuve qu’il subit. Et, ceci passe par un nettoyage de son entourage. Ousmane Sonko traque tous les traîtres, les éléments des services des renseignements généraux qui se trouvent autour de lui. Le leader du Pastef ne peut plus avoir confiance à tout le monde.

