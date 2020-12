Suivi du programme Promovilles : Samba Ndiobene Ka sur le terrain

Dans le cadre du suivi rapproché des travaux engagés par le PROMOVILLES sur l’étendue du territoire national, le Ministre du développement communautaire Samba Ndiobene Ka s’est rendu ce matin dans la commune de Yoff pour constater l’état d’avancement des travaux en cours de quatre (04) axes et cinq (05) bretelles pour un linéaire de 1,200km de voirie neuve, éclairée et assainie. Ces travaux sont financés sur l’enveloppe globale de plus de 64 milliards dédiée à la région de Dakar pour une meilleure amélioration de la mobilité urbaine et du cadre de vie des populations en milieu urbain et péri-urbain.