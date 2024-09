Suppression du CESE et du HCCT : L’APR soutient les élus des deux institution

Le SEN de l’Alliance pour la République (APR) qui s’est réuni ce dimanche, apporte son soutien résolu aux députés du groupe BBY, « face aux manœuvres grossières. » Le parti majoritaire à l’assemblée se félicite de leur responsabilité en jouant leur rôle de garant de la crédibilité et du prestige des institutions républicaines.

De la même manière et avec la même détermination, le SEN exprime sa solidarité agissante et sans faille aux membres du CESE et du HCCT, qui poursuivent leur travail dans le respect du principe sacré de la continuité de l’État. « Nous le savons tous, le projet de loi rejeté par la commission des lois de l’assemblée nationale n’a d’autre objectif que de permettre au PM de se défiler devant l’obligation de présenter sa DPG devant l’institution parlementaire, expression achevée de la représentation nationale, jeter en pâture les députés qu’ils voudraient accuser de bloquer une pseudo rationalisation des ressources et trouver un argument de campagne pour pouvoir sans idée, sans ambition et sans vision ni programme, tromper et manipuler les Sénégalais en vue de l’échéance électorale à venir », estime l’Alliance pour la République.

Dans un tel contexte, le SEN de l’Apr estime qu’il est urgent de « faire face au pouvoir en place, et de défendre sans concession la République aujourd’hui, fragilisée par ces manœuvres d’un autre âge. » Le SEN appelle les démocrates et républicains de tout bord à la constitution d’un large Front uni pour rejeter avec force, ce mode de gouvernance qui, selon lui, « bégaie tragiquement entre régression démocratique, mise en péril de la République et tentation totalitaire ».