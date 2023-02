Suspension de Me El Hadji Diouf : Les amis de l’avocat brisent le silence

Les alliés, amis, et partisans de Me El Hadji Diouf ont fait face à la presse ce lundi pour apporter leur soutien à leur leader, suspendu par l’ordre des avocats. Selon eux, Me Diouf n’a pas volé, ni vendu de dossiers. Ils invitent l’ordre des avocats qui l’a convoqué le 28, de le laisser terminer le procès de Adji Sarr et Ousmane Sonko.

»Quand la politique s’exerce sans conscience, surtout quand il s’agit de la justice, elle peut détruire l’unité nationale, la cohésion nationale. Me El Diouf n’est pas entré dans le secret de l’instruction. C’est l’avocat du peuple parce-que il prend des dossier pour défendre des gens dans la banlieue. Il a défendu des dossier ici comme a l’international. Voilà un homme qui subit un lynchage médiatique, une stigmatisation qui lui val aujourd’hui, ce qui s’est passé avec l’ordre des avocats. Quelqu’un qui a fait 42 ans de barreau, il n’a jamais établi un amalgame », a déclaré Pape Mady Seck dont les propos sont rapportés par Pressafrik.

Qui poursuit, »Nous savons que Me El Hadji Diouf, suspendu depuis mardi dernier par l’Ordre des avocats sera auditionné le 28 février prochain. Nous demandons à l’ordre des avocats, au bâtonnier de nous laisser Me El Diouf terminer ce qu’il a commencé sur le procès de Adji Sarr Ousmane Sonko pour dire ou éclairer tout ce qu’il connaît dans ce dossier ».