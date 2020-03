Suspension des cours : Les mesures prises par le ministère de l’éducation pour assurer l’intérim…

Après la mesure de suspension des enseignements dans les écoles pour trois semaines, prise par le Président Macky Sall, Mamadou Talla a tenu à rassurer les élèves en classe d’examen.

Invité à l’édition spéciale de iRadio sur l’évolution du Coronavirus au Sénégal, il informe que des leçons seront mises en ligne. « Il faut que les élèves et les parents sachent que ce n’est pas trois semaines de vacances. On est au 21e siècle, et nous avions préparé des programmes avant même l’apparition de cette maladie. On a des leçons qui seront mises en ligne pour les élèves en classe d’examen ( 3e, Terminale, Cm2) », indique Mamadou Talla.

Avant de rajouter : « On a des fibres, des systèmes qui vont permettre aux élèves d’avoir accès à ces leçons. C’est une période qu’ils doivent utiliser pour réviser », dit-il.