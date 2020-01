La journée d’hier a été marquée par des tractations et des médiations entre le Cnra et les organisations des médias comme le Synpics, le Cored et le patronat. Il s’agissait de faire reculer le régulateur qui a coupé le signal de la Sen Tv. Babacar Diagne est d’accord sur le principe et reunit ses conseillers pour statuer sur la demande de clémence. SenTv va retrouver son signal certainement dans les heures qui suivent