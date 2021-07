Tabaski et Covid : Alioune Tine fait un rappel à Macky

La 3e vague de Covid-19 a posé ses bagages au Sénégal. Pour freiner l’avancée du virus mortel, le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a demandé aux Sénégalais d’éviter les rassemblements et les déplacements. En marge du Conseil des ministres tenu dernièrement, il a « insisté sur l’impératif de respecter les mesures barrières, le port systématique du masque, la limitation des rassemblements et déplacements au regard de la multiplication fulgurante, aux plans mondial, continental et national, des infections de Covid-19 ».

Cette sortie du président a fait réagir Alioune Tine. « Personne ne peut empêcher les gens d’arriver au village, de descendre gaillardement le mouton devant les parents, de prier ensemble, de communier ensemble, de manger les grillades, de se demander pardon et de se pardonner. Retrouvailles et rituels qui donnent sens à la Tabaski », a écrit le Président fondateur de Think tank Afriajom center sur Twitter.

Alioune Tine de rajouter : « Le mythe de la fête de la tabaski au village par la multitude de sens et d’affects qu’il draine a une réalité autrement plus forte que la pandémie et le le variant Delta que les gens défient allègrement. Le problème c’est comment faire avec pour éviter la catastrophe ? », s’interroge-t-il.