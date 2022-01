Tahirou Sarr encore cité dans une affaire de scandale foncier

Tahirou Sarr est encore cité dans une affaire de scandale foncier. En effet, trois familles résidant à Dakar ont fait face à la presse samedi dernier pour accuser le célèbre homme d’affaires d’escroquerie sur des deniers publics et complicité d’escroquerie. Les familles représentées par Emittrans (agissant au nom et pour le compte des héritiers réclament justice.

« L’affaire porte sur une escroquerie d’une valeur de 7,25 milliards Fcfa déjà acquiescée à Tahirou Sarr par les représentants de l’Etat du Sénégal», explique d’entrée de jeu Ousseynou Tall, porte-parole des familles qui se disent victimes des agissements de Tahirou Sarr, et qui ont fait face à la presse pour réclamer justice. «Je suis venu parler d’une affaire d’escroquerie dont je suis victime de la part de Tahirou Sarr. Il a dit que je lui ai vendu des droits fonciers dont il est allé récupérer les terrains qui appartiennent à notre famille. Or, je ne connais Tahirou Sarr ni de près ni de loin. Il s’est basé sur du faux. J’ai déposé une plainte, il y a un an de cela. Le TF N° 6374 Dakar-Gorée a été renommé pour leur agissement TF N°1838/NGA. Ce terrain est d’une superficie de 32.870 m2 dont les 20.130 m2 sont déclarés indisponibles pour les mêmes raisons inscrites le 28 juin 1994 en vertu du décret 92- 815 du 20 mai 1992. Le TF N 13833/NG, lui, est totalement déclaré indisponible pour le projet d’extension de l’école nationale d’horticulture de Cambérène », explique le porte-parole des familles.

Poursuivant, Ousseynou Tall affirme : « L’affaire porte sur 3 Titres Fonciers (TF) sis à Dakar. Il s’agit duTFN° 5058/NGAd’une superficie de 9.700 m2 appartenant à Mboye Guèye et Rokhaya Thiaw, (totalement déclarés indisponibles pour cause d’utilité publique dans le cadre du projet d’extension du village de Yoff inscrite le 28 juin 1994). Il y a aussi le TF N° 1838/NGA d’une superficie de 32.870 m2 dont les 20.130 m2 sont déclarés indisponibles pour les mêmes raisons inscrites, le 28 juin 1994 en vertu du décret numéro 92-815 du 20 mai 1992.Et enfin, vient le TF N 13833/NGA qui est totalement déclaré indisponible pour le projet d’extension de l’école nationale d’horticulture de Cambérène ». Le porte-parole des familles renchérit que la plainte porte sur une affaire d’escroquerie de plus de 7 milliards F CFA déjà acquiescés à Tahirou Sarr pour les deux premiers titres réunis et payés par les représentants de l’Etat du Sénégal. Lire la suite en cliquant ICI