Tamba : Rencontre entre Amadou Ba et Bougane Guèye Dany

À Tambacounda, Amadou Ba a eu l’opportunité de retrouver « mon frère et ami Bougane Guèye, l’un des leaders de la coalition Samm Sa Kaddu, avec qui nous partageons une vision commune pour le Sénégal au sein de l’inter-coalition de l’opposition », a-t-il écrit sur sa page Facebook. Cet échange, selon l’ancien PM souligne l’importance de maintenir des relations constructives et cordiales entre les acteurs politiques, au-delà des divergences d’opinion.

« Je tiens à réitérer mon soutien indéfectible à Bougane Guèye face aux épreuves qu’il a traversées récemment. Je lui adresse mes vœux les plus sincères pour une campagne apaisée et réussie, marquée par la paix et le respect des valeurs démocratiques. J’appelle également l’ensemble des leaders de l’opposition et toutes les forces vives du Sénégal à s’unir et à se mobiliser pour obtenir la majorité absolue à l’Assemblée nationale, afin de bâtir un avenir de justice et de progrès pour notre pays », a conclu le candidat et Président de la coalition Jamm Ak Njariñ.