Tambacounda : La brigade attaquée…2 gendarmes blessés

Des jeunes en colère ont attaqué la gendarmerie de la localité de Ballou, dans la région de Tambacounda, hier dimanche 9 août. Les hommes en bleu essayaient de faire appliquer les mesures d’interdiction sur un terrain de football. Mais les choses ont finalement dégénéré. Bilan de ces accochages, deux gendarmes ont été blessés, leur brigade caillassée et 13 jeunes interpellés dans la localité de Ballou.

Le Gouverneur de la Région de Tamba est très remonté. « D’abord je condamne ce que les jeunes ont fait. Quand l’Etat décide qu’il n’y aura pas de manifestations, tout le monde doit l’accepter. Ils ont refusé cette interdiction et ils s’en sont pris aux gendarmes. Ils ont lancé des pierres à la Brigade de Ballou et ont blessé deux gendarmes. Personne ne peut accepter cela. Dans la nuit j’ai donné des instructions claires pour que l’escadron de Bakel et la Garsi descendent à Ballou marquer l’autorité de l’Etat. Ce matin à 6 heures, tous les 13 jeunes indiqués ont été interpellés et seront amenés au tribunal de Bakel», a déclaré Mamadou Oumar Baldé, au micro de la Rfm.