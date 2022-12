Tambacounda : Le DG de l’ONFP sur le chantier du CFP horticole de Nétéboulou

L’Office national de Formation professionnelle (ONFP) sous la conduite de son Directeur Général Dr Souleymane Soumaré a procédé le jeudi 22 décembre 2022 en compagnie du Sous-préfet de Missirah et du Maire de Nétéboulou à la visite de chantier du Centre de Formation horticole de Nétéboulou (Tambacounda) dont les travaux ont repris sous l’impulsion de Dr Soumaré et sur instruction de Madame Mariama Sarr Ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion qui a fait de l’achèvement de tous les chantiers, une de ses priorités.

Pour rappel, le CFP de Nétéboulou fait partie des Centres de formation professionnelle de dernière génération financés par l’Etat, la Banque Mondiale et l’Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre du projet Formation Professionnelle Employabilité et Compétitivité (FPEC) qui a pris fin en 2021.

Suspendus il y a deux ans suite à la résiliation du contrat pour défaillance de l’entreprise, les travaux ont repris depuis mars dernier grâce au budget de l’Etat et sont en phase d’achèvement pour être livrés courant avril 2023. Dr Soumaré qui a annoncé cette échéance dit être conforté par l’état d’avancement des travaux puisqu’il n’y avait rien auparavant et que maintenant les bâtiments sont sortis de terre et le gros œuvre étant finalisé, a souligné le Directeur Général de l’ONFP.

Construit sur une superbe de 10ha dont 05ha pour le champ d’application avec 17 bâtiments et une capacité d’accueil de 270 étudiants, le CFP de Nétéboulou a l’ambition de booster le secteur horticole de la zone qui est proche du fleuve Gambie et ainsi contribuer à la sécurité alimentaire prônée par le gouvernement à travers la vision de Son Excellence Macky Sall, Président de la République a affirmé le Directeur Général de l’ONFP. Pour le maire de Neteboulou le CFP donnera une plus grande envergure à sa commune notamment dans l’employabilité des jeunes a estimé M. Issa Signaté.

Le CFP Horticole de Nétéboulou et celui en Hôtellerie et tourisme de Diamniadio sont les derniers CFP de dernière génération qui attendent d’être réceptionnés. Le CFP Horticole de Thieppe (Louga) dont les travaux ont été lancés en même temps que celui de Nétéboulou, celui en Hôtellerie et Tourisme de Gandon (Saint Louis) et de Ziguinchor, celui d’aviculture de Diamniadio ont déjà été réceptionnés.

La construction et l’équipement des CFP ont été confiés par le ministère de la formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion à l’Office national de Formation professionnelle (ONFP) qui en a assuré la maîtrise d’ouvrage délégué.

La gouvernance des CFP basée sur le modèle partenariat public privé (PPP) à travers la délégation de service public est confiée aux différents clusters (Tourisme et hôtellerie, Horticulture, Aviculture) représentés par les professionnels du secteur qui composent le Conseil d’Administration et définissent les curricula. Ainsi les enseignements qui se feront en théorie et en pratique au niveau des CFP dans les champs d’application (horticulture), hôtels et restaurants d’application (hôtellerie et tourisme) et poulailler (Aviculture) sont aussi prévus par alternance en entreprise auprès des professionnels du secteur membres du cluster, ce qui constitue un pas vers l’insertion des apprenants des CFP.

La visite de chantier du CFP Horticole de Nétéboulou a été marquée par un cachet populaire et folklorique de la culture locale, ce qui traduit à en croire le maire, l’importance que représente le CFP aux yeux de sa communauté.