Tambacounda : Un malade mental mortellement heurté par un bus de transport

Après une concertation entre Mamadou CAMARA, représentant de l’ASSAMM à Tambacounda et Ansoumana DIONE, le Président, tous considérant ce conducteur de « Warba Transport », comme étant lui aussi une victime, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), a tout bonnement choisi de ne pas porter plainte, non sans interpeller, encore, une fois de plus, le chef de l’Etat Macky SALL, pour une réunion sur ce problème de l’errance des malades mentaux au Sénégal.

Pour protéger les malades mentaux errants, un Conseil présidentiel doit être organisé, le 10 octobre prochain, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé Mentale. D’ailleurs, l’ASSAMM avait saisi, dans ce sens, le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR qui n’a encore donné aucune suite à cette requête. Toutefois, souligne Ansoumana DIONE, il appartient au Président Macky SALL de bien vouloir prendre ses responsabilités par rapport à ce dossier, dans l’intérêt du peuple sénégalais.

Rufisque, le 17 septembre 2020,