Tamsir Ousmane Ba : « pourquoi la Diaspora comme pilier dans le processus de reconstruction »

Pourquoi la Diaspora comme PILIER dans le processus de reconstruction (TABAXAAT) du Sénégal avec un MOUVEMENT CITOYEN ?

Qui dit Mouvement parle de dynamique, de processus donc de projet. Oui, de tous les gouvernements qui se sont succédés au Sénégal la politique sur la gestion de sa Diaspora n’a pas jamais changé. La Diaspora sénégalaise a été et est encore considérée comme un grenier politique qui alimente les partis soit au pouvoir soit de l’opposition. Cette politique de gestion exclusive a été confirmée dans la manière de définir les critères des choix et des modalités de la représentation de la Diaspora au Parlement du Sénégal lors des dernières élections législatives de 2017.

Nous avons encore en mémoire, au début la crise sanitaire due à la pandémie du COVID-19, le gouvernement du Sénégal qui venait de prendre, en mars 2020, des mesures d’interdiction de rapatriement des corps de nos braves soldats tombés au front sous le prétexte de la sécurité des populations. La réaction de la Diaspora n’a pas tardé et à donner naissance au Collectif pour le Rapatriement des Corps « CRC SUNU NEEW, SUNU REW » qui a porté avec succès ce combat pour et au nom de la diaspora.

C’est pourquoi, un groupe de sénégalais de la Diaspora, fort de l’expérience vécue, a pensé que l’heure avait sonné pour déclencher le processus de reconstruction du Sénégal avec sa Diaspora à l’avant-garde d’un grand Mouvement dénommé TABAXAAT SENEGAL AK WA DIASPORA (M/TSD)

Après une longue observation de la scène politique sénégalaise, le M/TSD a compris qu’il est possible de faire renaitre l’ESPOIR. Cette analyse se fonde sur le rôle et la place de la Diaspora sénégalaise dans le processus de reconstruction de la société sénégalaise. Le M/TSD, mouvement citoyen, indépendant de toutes forces politique et idéologique, réunit en son sein les candidates et candidats de l’espérance.

Aujourd’hui, au Sénégal la politique est devenue un métier, une profession, mais non plus un engagement citoyen qui doit donner la possibilité aux populations de choisir librement les personnes pour les représenter aux niveaux des institutions particulièrement á l’Assemblée Nationale. Le M/TSD ne fait pas de promesses mais plutôt s’engage avec les populations et précisément la Diaspora pour une reconstruction appelée en langue nationale TABAXAAT SENEGAL AK WA DIASPORA.

Le M/TSD n’est pas seulement un Porte-parole, dans le sens de la transmission des doléances de la diaspora au parlement mais plutôt une force de propositions de perspectives de solutions idoines aux problèmes auxquels sont confrontés les sénégalais et de la Diaspora en particulier.

Le M/TSD opte et propose une démarche inclusive, ce qui voudrait dire offrir à tout sénégalais la possibilité de participer à l’élaboration et au suivi d’une plateforme d’échange accessible à toutes les personnes, mais surtout ouverte aux compétences de la Diaspora Sénégalaise.

C’est pourquoi, le M/TSD inscrit son action dans la durabilité. Le M/TSD, se fixe un premier objectif de faire de la diaspora une COMPOSANTE ORGANIQUE dans le système de gouvernance au Sénégal. Cette démarche implique une vaste campagne de sensibilisation et d’implémentation du M/TSD dans toutes les parties du Sénégal et de sa diaspora.

La présence du M/TSD au parlement signifie des interpellations aux gouvernement et autorités compétentes sur notre sécurité, sur la Paix et surtout sur une définition d’une politique de gestion de l’immigration qui prend en charge toutes les questions de la migrations internationales.

Avec les NTIC, le M/TSD entend impliquer les populations comme acteurs dans un processus de confrontation constructive pour des propositions de lois dans le sens de la prise en charge des sénégalais de la diaspora.

Oui, le M/TSD sera un collège de responsables qui s’engagent à représenter au quotidien le peuple sénégalais et sa diaspora en particulier au niveau du parlement, pour atténuer les souffrances, lutter pour la sécurité des Sénégalais de la Diaspora et redéfinir les rapports avec nos institutions.

Une inclusion participative qui permettra au M/TSD de mettre sur pied un dispositif d’élaboration et de suivi de projets d’actions citoyennes.

POUR LA DIASPORA IL FAUDRA DES ACTIONS CONCRÈTES DEFINIES DE NOUS MEMES, PAR NOUS MEMES ET POUR NOUS MEMES.

Arriver à poser des actions concrètes voudrait dire avoir un impératif de rétablir des « minimums » dans la planification de nos actions : Tous les Sénégalais de la Diaspora doivent se sentir en sécurité, non pas seulement du point de vue physique mais aussi avoir cette liberté de pensée et d’action pour promouvoir des initiatives. Cette sécurité qui permet d’affronter au quotidien les problèmes de la vie à l’extérieur, oui, qui permet de mettre la lumière sur les sénégalais décédés de manières obscures.

Le M/TSD se doit d’assurer à la seconde génération, une formation adéquate leur permettant de faire un choix sur la base de l’offre c’est dire que le M/TSD devra avoir comme credo la relance du débat sur les Commissions Mixte entre les pays d’accueil et le gouvernement du Sénégal qui prend en charge la question de la sécurité sociale et des retraites des sénégalais de la Diaspora.

Le M/TSD a l’obligation de trouver une solution définitive et dans la durabilité à la question des rapatriements des corps en créant un fonds spécial destiné et réservé exclusivement à la Diaspora sénégalaise. Elle dispose des ressources et potentialités humaines et financières.

Il ne s’agit pas de faire des promesses mais un engagement citoyen puisque l’expérience de la société civile en Europe a permis au M/TSD de développer sa créativité dans l’entreprenariat et l’employabilité des jeunes.

Tout ceci pour dire qu’il y a encore espoir pour reconstruire le Sénégal avec la diaspora, composante organique et partie intégrale du peuple sénégalais.

C’est pourquoi, choisir le M/TSD c’est choisir le camp de la reconstruction des mentalités et comme le disait un sage pour construire une « société nouvelle, il faut un homme nouveau », et ceci part d’un changement de paradigme.

Choisir M/TSD, c’est assurer une représentativité responsable de la Diaspora et en général du peuple Sénégalais à l’Assemblée Nationale.

Les candidats et candidates du M/TSD, issus de la société civile, sélectionnés sur la base de compétences et expériences sont les candidats et candidates de l’espoir.

Cette mission qui nous attend est immense mais exaltante. Elle nous impose la construction d’un député de type nouveau pour un parlement fort, ceci nécessite l’implication et l’engagement de chacune et chacun car ensemble nous devons contribuer à reconstruire avec la Diaspora notre pays, pour un Sénégal le meilleur…

Tamsir Ousmane Ba

Candidat aux élections législatives

Europe du SUD

Vive le Mouvement Tabaxaat Sénégal ak wa Diaspora

Vive la Diaspora

Vive le Sénégal !