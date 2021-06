Tanzanie : une députée expulsée du parlement pour avoir porté un pantalon serré (vidéo)

Une députée tanzanienne a été expulsée du parlement pour avoir porté un pantalon jugé moulant et séduisant par ses collègues.

Condester Sichwale, députée de Momba, a été expulsée par le président du parlement tanzanien, Job Ndugai, le mardi 1er juin, après qu’un autre député se soit plaint de sa tenue.

Selon Global Publishers, le député de Nyang’wale, Hussein Amar, a dénoncé sa tenue vestimentaire juste après une séance de questions-réponses.

Dans une vidéo largement partagée sur les médias sociaux, on peut entendre Hussein Amar critiquer la tenue de sa collègue, affirmant que le parlement est le miroir de la société et qu’il doit donc être un bon exemple.

« Le parlement est le miroir de la société et de la Tanzanie, et certaines de nos sœurs portent des vêtements étranges et sont des députées. Que montrent-elles à la société ? a déclaré Hussein Amar au milieu des acclamations des autres députés.

Le Président Ndugai lui a demandé de nommer la personne à laquelle il faisait référence, ce qu’il a fait en donnant des indications et la couleur de sa tenue, sans jamais mentionner son nom.

Ndugai a demandé poliment à la députée Condester Sichwale de partir et de s’habiller correctement pour être autorisée à revenir au Parlement.