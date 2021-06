Vidéo : une femme de 72 ans porte une grossesse depuis 30 ans

Une femme de 72 ans trouve vit actuellement une situation difficile en raison d’une grossesse qu’elle porte depuis 30 ans maintenant.

La grand-mère est «enceinte» depuis 30 ans. Dans une vidéo partagée par Afrimax, on pouvait voir la femme âgée avec un ventre saillant alors qu’elle racontait sa situation. Elle révèle être tombée enceinte 6 mois après avoir perdu son mari.

Lors d’un examen médical, il a été confirmé qu’elle était enceinte d’un enfant de sexe masculin. Mais les choses ont pris une autre tournure lorsqu’elle s’est présentée à l’hôpital 6 mois plus tard et que les médecins lui révèlent que ce qu’il y avait dans son ventre a pris une autre forme et n’est plus un garçon.

Les médecins ont dit à la femme – qui a mystérieusement perdu tous ses enfants – que la seule façon de faire sortir la chose dans son ventre était était à travers une opération.

La femme s’est depuis résignée au destin dans l’espoir d’être un jour dévorée par tout ce qui se trouve dans son ventre.

Elle dit entendre parfois une voix rugir dans son ventre.

Sur la façon dont elle survit, n’ayant plus vraiment de famille la femme désemparée a déclaré que des voisins au bon cœur lui fournissaient des repas.

“Les gens m’ont conseillé de visiter un féticheur pour trouver une solution mais je ne peux pas faire ça. Seul Dieu peut me sortir de cette situation. Je crois en la grâce de Dieu.”, a-t-elle expliqué.