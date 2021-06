Les condoléances de la CLP et du RAPEL au groupe Leral

Comme tous les Sénégalais dignes de ce nom, j’ai ressenti une douleur que je ne saurais exprimé en apprenant la disparition subite et brutale de mes fils, vos trois jeunes confrères de LERAL.

Par ma voix, mes frères et sœurs de la CLP mais aussi mes camarades du RAPEL présentent leurs sincères condoléances à tout le Groupe LERAL et à son Président Fondateur Dame Dieng.

Quant à moi et en plus de ce qui précède, je présente aussi mes condoléances à mes enfants Mamadou Cisse et Tima sans oublier tous leurs collègues qui me témoignent respect , admiration et estime à chaque fois que l’occasion leur est donnée.

Je prie pour que Dieu accueille les disparus au Paradis.

Que Firdawsi soit leur demeure éternelle

Serigne Mbacké Ndiaye

Président de la Convergence libérale et patriotique (CLP)

RAPEL (rassemblement pour la pérennisation du libéralisme)