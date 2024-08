Tarek Bouchamaoui rend hommage à Issa Hayatou

Le football sera secondaire aujourd’hui. Tous les amateurs du football africain – et du football tout court – sont en deuil. Je me souviendrai toujours de l’amitié et de la fraternité sans faille qui nous liaient, du grand dirigeant et du président emblématique de la plus illustre des instances du football africain que tu as été. Ta vision stratégique et ton leadership ont été des atouts majeurs qui ont permis de développer le football, de le populariser et de lui donner une assise sportive et financière sans précédent.

J’ai toujours apprécié tes valeurs et tes qualités humaines et ta passion indéfectible pour développer le football. Ta capacité à inspirer et à motiver autour de toi était palpable. Ta perte est un coup dur pour le monde du football en général, mais ton héritage perdurera. Tu étais un homme de grandes valeurs d’amitié, d’honnêteté et d’éthique. Ton intégrité et ton dévouement envers l’ensemble du continent africain, a laissé une empreinte indélébile sur ceux qui ont travaillé avec toi.

En ces moments difficiles, mes pensées vont à ta famille, tes amis et à toute la communauté du football qui pleure la perte d’un véritable leader. J’adresse mes plus sincères condoléances à ta famille, tes proches, à toutes les instances de la CAF et l’ensemble des fédérations africaines de football ainsi qu’à tous les acteurs du football amateur et professionnel de par le monde.

Tarek Bouchamaoui (ancien membre des comités exécutifs de la CAF et de la FIFA, ancien conseiller du président Issa Hayatou).

Garoua, le 16 août 2024.