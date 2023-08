« T’as pas la bonne couleur, t’as pas la bonne religion »…ces mots de Goldman qui ont…

Devenu une star dans la francophonie et même aux Etats-Unis, Omar Sy n’était pourtant pas prédisposé à un tel succès au regard de sa modeste enfance en banlieue parisienne. Mais un certain Jean-Jacques Goldman est passé par là, sans même le savoir, influençant le cours de la vie du Sénégalo-Mauritanien d’origine par quelques mots. Un récit puissant.

L’ascenseur social existe en France, mais pour certains, il comporte nettement plus d’étages. Demandez par exemple à Omar Sy, qui a grandi à Trappes, et qui a dû lutter de longues années pour atteindre le succès. Une réussite qu’il doit bien évidemment à lui-même, mais aussi un peu à un certain Jean-Jacques Goldman, auteur d’une chanson qui a profondément marqué le jeune homme. Son titre : « C’est ta chance ».

Omar Sy marqué à jamais par des paroles de Goldman

Bien des années plus tard, en 2018, c’est d’ailleurs le nom qui a été donné au documentaire de Canal+ sur l’ancien compère de Fred Testot, comme un clin d’oeil à l’importance de ce morceau dans la vie d’Omar Sy. Ce sont notamment quelques paroles qui ont marqué la star du film « Intouchables » à tout jamais, comme il le raconte lui-même :

À l’époque je n’écoute pas les paroles moi, c’est des morceaux, c’est de la musique et moi mon rapport à la musique c’est des mélodies, c’est une espèce de transe, on danse dans la famille. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné ça rentre, j’entends ce qu’il dit, j’entends qu’il dit : « Toi t’es pas très catholique, et t’as une drôle de peau ».

Et je me dis : « Il me parle, il me dit : ‘En fait, mec, t’as pas la bonne couleur, t’as pas la bonne religion, t’es pas au bon endroit, on dit que tu n’as pas de chance, mais en fait c’est ça ta chance, parce que tu vas être obligé de faire un truc de ouf pour que ça se passe’ ».

Des propos qui ont impacté le comédien à tout jamais, et qui lui ont donné un supplément d’âme pour tracer son chemin et accéder à l’immense succès que l’on connaît.

De manière générale, Jean-Jacques Goldman a souvent exploré la thématique de l’immigration et du déracinement de population dans son catalogue, avec des morceaux comme « Long is the road », ou encore « Là-bas », en duo avec la regrettée Sirima. L’artiste s’est également attaqué aux conditions de vie de certaines populations enfermées dans les HLM et la pauvreté. D’ailleurs, personne n’a oublié le texte de la chanson « Envole-moi » :

Minuit se lève en haut des tours

Les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd

La nuit camoufle pour quelques heures

La zone sale et les épaves et la laideur

J’ai pas choisi de naître ici

Entre l’ignorance et la violence et l’ennui

J’m’en sortirai, j’me le promets

Et s’il le faut, j’emploierai des moyens légaux

Comme de nombreux jeunes qui ont grandi en banlieue ou dans les zones défavorisées, Omar Sy a été inspiré par les paroles de Jean-Jacques Goldman, toujours capable de mettre des mots sur les situations même les plus épineuses. Sans le compositeur et interprète de légende, l’acteur n’aurait peut-être pas eu la force et la motivation de devenir ce qu’il est devenu. Une bien belle histoire, qui atteste à nouveau de l’énorme influence de l’homme aux 28 millions de disques vendus.

