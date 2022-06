Booba gifle Omar Sy : « l’homme noir de maison…nettoie les fesses »

Rien ne va plus pour Booba. Après le sacre du Real Madrid en Ligue des Champions, le rappeur a lancé une petite pique à Karim Benzema qui a mis le feu aux poudres. Dans la foulée, l’interprète de « Validée » en a aussi profité pour tacler Omar Sy… Ça chauffe sur la Toile !

Le rappeur Booba a des choses à dire ! Ce samedi 28 mai 2022, la finale de la Ligue des Champions a eu le mérite de déchaîner les passions au Stade de France. Le Real Madrid s’est imposé face Liverpool grâce au but de Vinicius Jr. Une nouvelle victoire qui fait la fierté de la « Maison Blanche » et de ses innombrables supporteurs. Sur la Toile, les internautes sont nombreux à assurer que Karim Benzema sera le prochain Ballon d’or !

Booba qui a – par le passé – côtoyé l’attaquant lui a envoyé un tacle bien senti sur les réseaux sociaux quelques heures après son sacre. « Votre Benzema on l’a soutenu des années quand la France entière le traînait dans la boue et le traitait de racaille. Seule la piraterie le soutenait », a regretté celui qui mène un bras de fer judiciaire avec Magali Berdah. « J’ai même participé à son docu gratuitement pour sa défense. Jamais eu de soutien de sa part. ZERO. Karim, bravo pour la LDC ».

Ce lundi 30 mai 2022, le papa d’Omar et Luna a – cette fois-ci – pointé du doigt Omar Sy qui a félicité l’ex-acolyte de Cristiano Ronaldo dans sa story Instagram. Via son post, on pouvait lire : « Les champions parlent peu… Ils performent et laissent le monde parler pour eux… Bravo Monsieur Karim Benzema, quelle saison ». Interloqué par sa publication, Booba s’est empressé de la relayer tout en ajoutant une petite légende bien piquante.

Pour lui, le comédien a toujours été aux abonnés absents pour défendre de nobles causes. Même son de cloche quand Karim Benzema défrayait la chronique. « Omar Sy, l’homme noir de maison a parlé », a lâché l’interprète de « OKLM ». « Toi t’es là que pour avaler. Dénonce mon post d’avant pour voir, sers à quelque chose ». Un clin d’œil à ses ennuis judiciaires avec Magali Berdah ? On dirait bien…

Et ce n’est pas tout… Booba en a rajouté une couche sur Twitter. « Glurp Glup on ne t’entend jamais pour défendre quoi que ce soit, mais quand c’est l’heure de boire du Yop t’es là hein !! Ça nettoie les fesses du maître comme dans Intouchables », a écrit Booba qui a aussi partagé un vidéo de CNews qui met en lumière la délinquance en France . « Seule la piraterie dénonce ce genre d’individus. On ne boit pas de Yop ici Omar Sy. Dénonce ça pour…lire la suite ici