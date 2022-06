Ghana : deux adolescents filmés dans une sextape…fouettés en public (Vidéo)

Une fille et un garçon qui ont été vus dans une s3xtape partagée sur les réseaux sociaux ont été arrêtés et fouettés publiquement à Wa, contrée située au Nord du Ghana.

Ils ont défilé sur le parvis du palais de Wa Naa mardi 31 mai 2022 et fouettés par un groupe. Une vidéo de l’incident, qui s’est produit mardi après-midi, a été partagée sur les réseaux sociaux.

La fille et le garçon avaient été vus en train de faire l’amour dans une vidéo qui avait un cachet de date du 29 mai [dimanche].

Cela n’a pas plu à certains jeunes, qui les ont arrêtés mardi, les ont attachés à un poteau sur le parvis du palais de Wa Naa (roi) et les ont fouettés.

Il y avait une vidéo similaire plus tôt, avec une autre jeune fille qui a été vue annonçant qu’elle est une prOStituée et fait des rencontres de s3xe. L’affaire avait été signalée aux anciens de Wa et ils ont décidé que, chaque fois qu’ils tomberaient sur l’une de ces vidéos, ils devraient rechercher les personnes derrière et les amener aux anciens, car l’Islam désapprouve de tels actes. Le motif est de dissuader d’autres jeunes filles et garçons à se livrer à de tels actes à Wa, selon une source.

Ainsi, lorsque cette nouvelle vidéo a été repérée sur les réseaux sociaux, les jeunes sont allés chercher la fille et le garçon, et les ont fait défiler mardi après-midi.

Ils les avaient envoyés au Palais pour les signaler ostensiblement au roi, mais quand ils sont arrivés et que le roi n’était pas là, une décision a été prise de leur donner 100 coups de fouet chacun. Mais cela a ensuite été réduit à 20 coups de fouet chacun.

Regardez la vidéo en cliquant ici