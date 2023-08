Ces 5 hommes d’affaires lorgnent le fauteuil de Macky Sall

La présidentielle 2024 au Sénégal est la plus énigmatique. Personne ne peut vous dire avec certitude qui sera élu Président ou dégager deux potentiels présidentiables. Pour les observateurs, le fauteuil présidentiel est présentement à portée de tous les candidats. Mais parmi ces derniers se cachent des hommes d’affaires qui, eux aussi, veulent le fauteuil de Macky Sall ou ont leur candidat en lice. Parmi ces hommes d’affaires se trouvent Pierre Goudiaby Atépa, Abdoulaye Sylla (ECOTRA) Babacar NGOM (SEDIMA), Mamadou Racine Sy, le Président du groupe Bolloré Sénégal, Harouna Dia…

Pierre Goudiaby Atepa a une préférence parmi les candidats. Il soutiendrait la candidature de Sonko présentement incarcéré. Il avait soutenu la candidature de ce dernier en 2019. Il avait même mis à la disposition d’Ousmane Sonko des locaux pour abriter son directoire de campagne. Avec la situation de son poulain qui a perdu son éligibilité, il chercherait à se ranger derrière le candidat de Macky Sall.

Abdoulaye Sylla, PDG de ECOTRA et promoteur du Club 50% de Préférence Nationale compte sur le vote mouride. Il a été, une fois de plus, désigné candidat à la prochaine présidentielle de 2024 par des jeunes de Mbacké et de Touba. Il a le soutien de certains dignitaires de la confrérie mouride. Cette année, il a même de décidé de mettre son entreprise ECOTRA ainsi que tout son personnel à la disposition de Touba pour l’organisation du Magal. Un clin d’œil qu’il lance donc à l’électorat mouride.

Babacar Ngom fondateur de la SEDIMA et fondateur du Club des Investisseurs du Sénégal (CIS) a poussé sa fille Anta Ngom dans les affaires et dans l’arène politique. Cette dernière qui n’a aucune expérience en politique est outillée et dirigée par son père. Babacar Ngom veut figurer parmi les décideurs de demain au Sénégal. En lançant sa fille dans l’arène politique pour briguer le suffrage des Sénégal, Babacar Ngom ne sera pas qu’un simple spectateur lors de la campagne électorale de février 2024.

Mamadou Racine Sy a accompagné le Président de la République Macky Sall au cours de ses deux mandats. Il avait fait de même avec le prédécesseur de Macky Sall, Me Abdoulaye Wade. Cette fois, il nourrit lui-même l’idée de présenter sa propre candidature. Il pourra s’appuyer sur son mouvement And Liggey Sénégal ak Racine (ALSAR) qui a ses antennes un peu partout au Sénégal. Ses partisans sont en train de le pousser à se présenter en 2024, d’autant que Macky Sall ne sera pas de la course.

Selon certaines indiscrétions, l’homme d’affaires et Président du groupe Bolloré Sénégal n’attend que de connaître le nom du candidat de Benno Bokk Yakaar (BBY) qui sera choisi par le Président Macky Sall pour se décider réellement. Pendant ce temps, ses partisans ne perdent pas de temps. Ils ont commencé à confectionner des plaquettes où il est inscrit : ALSAR – Racine 2024. C’est dire qu’on va vers beaucoup de surprises en 2024.

Harouna Dia, homme d’affaires de son état et Directeur général de la « Poissonnerie Dia », réputé au Burkina Faso et dans la sous-région ouest-africaine, est aussi dans la présidentielle de 2024. Ce milliardaire qui avait financé une partie de la campagne de Macky Sall en 2012, a aussi un candidat qu’il chapeaute dans cette présidentielle de 2024. Il approuve et soutient la candidature de Abdoulaye Daouda Diallo. Il a décidé d’assister ce dernier en mettant à sa disposition des moyens financiers.

Certains se demandent si l’hommme d’affaires Harouna Dia n’a pas misé cette fois sur le mauvais cheval. Abdoulaye Daouda Diallo ne fait pas partie des favoris de la liste des candidats de BBY. Abdoulaye Daouda Diallo traîne un handicap, il n’a pas de charisme pour attirer les foules. En dehors de Podor, il reste un inconnu pour le reste du Sénégal.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn