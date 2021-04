C’est la remobilisation des troupes du côté du mouvement national And Liggey Sénégal ak Racine (Alsar). De Pikine au Fouta en passant par Thiès, c’est le branle-bas de combat en direction des toutes prochaines élections locales.

À Thiès, Alsar a rebattu les cartes sous l’initiative de Mbaye Babacar Diène de Pout, l’ensemble des responsables Alsar du département de Thiès (Ciré Guangué, Mamadou Lamine Diop, Ndiaga Mbaye (Tivaouane), Sokhna Awa Kane Sy, Bouya Guèye, Ibrahim Sakho, Massamba Sall Dia…) se sont réunis pour relancer leurs activités. Plusieurs tours d’horloge leur ont permis de peaufiner ensemble des stratégies de remobilisation et de tracer une feuille de route. Ainsi ils comptent dans l’union et la solidarité poursuivre la massification, l’animation du mouvement à Pout, Thiès, Tivaouane, Mbour et les moindres recoins pour remobiliser les troupes en vue des prochaines échéances électorales.

Une forte délégation composée du doyen Racine Wane, l’un des sages du mouvement de Racine SY, Mamadou Haby Ly Papis, coordonnateur Alsar Dakar et Madické Ba, a pris part à ce grand événement. Après avoir salué leur initiative, Papis Ly les a exhortés à s’unir davantage et mettre en place la fédération Alsar Thiès. Il a également fait part de la prochaine tournée nationale du président de Alsar Mamadou Racine Sy et invité l’ensemble des cellules à l’occupation du terrain pour remobiliser les nombreux militants et sympathisants.

Après avoir réaffirmé le soutien sans ambages du mouvement au président Macky Sall, il a demandé aux différentes cellules de travailler en synergie avec la mouvance présidentielle pour préparer les élections à venir. Pendant ce temps, en banlieue dakaroise plus particulièrement à Pikine-Ouest, Alsar s’est fortement déployé sous la houlette de Bouba Khouma qui a publiquement déclaré sa candidature à la mairie de Pikine-ouest… A Guédé village et Saint Louis aussi de fortes mobilisations Alsar ont été constatées au cours de ce week-end très chargé.

Source Le Témoin