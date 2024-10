Taxawu Sénégal : Khalifa Sall perd un allié de taille

Entre Moussa Tine et Khalifa Sall, c’est le divorce. Le premier a annoncé dans post qu’il quitte Taxawu Sénégal, l’écurie dirigée par le second. «J’y laisse de très bons amis et un frère. Avec Pencoo [son mouvement], nous continuons notre route», a ajouté Tine, repris par Les Échos. Mais malgré cette séparation avec l’ancien maire de Dakar, rapporte le journal, ce dernier a décidé de voter pour les législatives du 17 novembre en faveur de la coalition mise en place par Khalifa Sall, Déthié Fall et Serigne Moustapha Sy, «Same Sa Kaddu».