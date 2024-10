Législatives 2024 : 45 listes reçues à la DGE

La Direction générale des élections (DGE) a reçu 45 listes pour les Législatives du 17 novembre. D’après Le Soleil, qui donne l’information, ces candidatures à la candidature pour les 165 sièges de députés seront examinées à partir de ce mardi. Au plus tard le 7 octobre, poursuit le journal, les dossiers recevables seront communiqués. Et les recalés auront 24 heures pour faire des réclamations au niveau du Conseil constitutionnel, qui se chargera plus tard de publier la liste définitive des candidats à la prochaine course pour l’Assemblée nationale.