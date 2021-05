La surtaxe de Oumar Sarr qui dérange les exploitants de Silex

COMMUNIQUE DE PRESSE COLLECTIF DES EXPLOITANTS

En date du 29 avril 2021, le Ministre des Mines et de la Géologie Monsieur Oumar SARR, après une audience avec le Directeur général des ICS Alassane DIALLO, et sans aucune concertation préalable avec les acteurs du secteur, a signé une circulaire pour revoir les conditions de délivrance des autorisations d’exploitation des carrières de silex dans le périmètre des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) dans la commune de Darou Khoudoss.

A notre grande surprise, les nouvelles modalités impliquent entre autres, le paiement d’une taxe de 1000 FCFA par tonne de silex produite en sus de la redevance minière de 4% et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 18% à verser à l’Etat du Sénégal.

Face à cette situation, le Collectif des Exploitants (GIS, ISCE granulats, Socam, TANOR SAS, ATIC, DIYUAN, STC, DIAMADA-DIABOS Sarl, SOCOBE) à l’exception de SENEGINDIA, s’est réuni le jeudi 06 mai 2021 à Darou Khoudoss pour dénoncer cette taxe qui ne repose sur aucune base légale et risque de compromettre durablement nos activités.

Par ailleurs, le Collectif souhaite attirer l’attention de Monsieur le Président de la République Monsieur Macky SALL et de la population sénégalaise sur cette situation qui risque d’envoyer au chômage plus de 1500 jeunes sénégalais, car les entreprises ne peuvent plus continuer à supporter cette surtaxe qui ne profite qu’aux indiens et leurs complices, au détriment des travailleurs et des investisseurs .

Aujourd’hui, au moment où le Président de la République s’investit pour créer des emplois, certains actes visant à fermer des entreprises sénégalaises, relèvent du sabotage.

En fin, le Collectif compte dérouler un plan d’action dans les jours à venir pour amener l’administration minière à revenir sur cette décision de faire payer cette taxe de 1000 FCFA aux ICS.

Nous demandons :

Une concertation avec les Acteurs du secteur

Une annulation de la surtaxe

Dakar, le 10 Mai 2021