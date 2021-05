Des médecins de Louga se démarquent de la grève du SAMES

La grève de 48 heures entamée par le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) à partir de ce lundi ne fait pas l’unanimité. Les syndicalistes qui apportent leur soutien à leurs camarades qui sont sous le coup d’une information judiciaire suite l’incendie du service de néonatalogie de l’hôpital Magatte Lô de Linguère qui a occasionné la mort de 4 bébés, risquent d’être seuls dans leur combat.

L’union régionale de Louga de l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS/Santé se démarque de cette grève annoncée. Elle l’a fait savoir à travers un communiqué « Convaincue de la nécessité de la manifestation de la vérité des faits aux fins de situer les responsabilités pour éviter la reproduction d’un tel événement tragique au sein des Établissements de santé qui ont une redoutable mission de sauver la vie ou de la préserver, l’Union régionale AND GUEUSSEUM de Louga considère qu’il est inopportun en pareille circonstance d’en rajouter avec une grève sans préavis de grève charriant d’autres risques supplémentaires de complications du dossier déjà critique », lit-on dans la note parcourue par Emedia.

Les syndicalistes en appellent à plus de sérénité et davantage d’empathie envers les usagers tout en réitérant ses condoléances aux familles éplorées et son soutien indéfectible au personnel très affecté par ce drame.