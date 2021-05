Drame à l’hôpital de Linguère : Le SAMES décrète 48 heures de grève !

Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) apporte son soutien à leurs collègues de l’hôpital Magatte Lô qui sont sous contrôle judiciaire. Pour se faire entendre, ils ont décrété une « grève totale de 48 heures, les 10 et 11 mai 2021 sur l’ensemble du territoire avec respect du service minimum et des urgences ».

Les syndicalistes estiment que leurs camarades ne devraient pas être ’’l’agneau du sacrifice’’. Pour eux, c’est le système de santé qui est, d’une manière générale, défaillant. « Les incendies constituent des incidents récurrents de nos structures de santé dont la plupart ont été construites depuis mathusalem sans aucune norme ou dispositif de détection de fumée. Les incendies du bloc de Roy BAUDOUIN, de la buanderie de l’Hôpital général Idrissa POUYE (HOGIP) à côté du service d’hémodialyse, de l’Hôpital de Thiès et récemment de l’hôpital FANN montrent à suffisance les risques que courent tous les agents de santé et la population en travaillant et en fréquentant ces structures. Les agents qui sont des travailleurs dans ces structures ne peuvent en aucune manière être tenus pour responsables de ces incendies d’édifices publics construits et équipés par l’Etat. Ces accidents demandent des mesures urgentes de mise aux normes que les comités de protection civile devraient piloter », lit-on dans le communiqué du SAMES.

Pour le Sames, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr est en train de faire un acharnement sur leur collègue, Abdou Sarr, qui a rendu sa démission pour ne pas gêner les autorités.