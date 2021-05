Agression de Guy Marius Sagna : Abdoul Mbaye s’indigne

Abdoul Mbaye est outré par l’accueil réservé à l’activiste Guy Marius Sagna à Nianing. Le leader de FRAPP-France Dégage a passé un sale quart d’heure entre les mains de personnes supposées être partisans du maire Maguette Sène.

Le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) dénonce l’agression et appelle les citoyens à plus de responsabilité. « Le traitement dont a fait l’objet Guy Marius Sagna est inadmissible. Nous osons espérer que des forces de l’ordre n’étaient pas présentes puisque sa protection n’a pas été assurée. Chers compatriotes, acceptons les droits d’autrui pour faire valoir les nôtres », a écrit l’ancien premier ministre sur son compte Twitter.