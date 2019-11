Ensuite, ‘’grâce aux informations dont il dispose sur ses clients en tant qu’opérateur, Orange explique construire des modèles de scoring qui doivent limiter les niveaux d’impayés. De quoi faire la différence, selon Mamadou Bamba : « Le taux de défaut des banques, c’est 20 %. Si nous arrivons à 5 %, alléluia ! »’’, écrit le journal Les Echos.

Et pour cela Orange qui a déjà une licence bancaire il y a quelques mois, selon le journal, va offrir à partir de 2020, des microcrédits et des produits d’épargne. Et pour cela, l’opérateur dispose d’un avantage décisif sur les banques et la micro finance. D’abord, il a 45 millions de clients Orange Money dans 14 pays africains.