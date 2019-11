Coût de l’internet mobile : La Côte d’Ivoire parmi les pays les plus chers d’Afrique

Malgré toutes les offres que les opérateurs de l’internet font au sujet de l’internet mobile, les prix pratiqués en Côte d’Ivoire sont jugés « étonnamment élevés », ainsi qu’en Afrique du Sud. Le coût respectif d’un Giga Bit (GB) pour ces deux pays est respectivement de 8,78 dollars et 10,41 dollars. L’information qui émane de l’Alliance for Affordable Internet (A4AI), est publiée par l’Agence Ecofin.

Selon cette étude, les 4 pays africains les plus chers sont par ordre décroissant l’Angola (16,3 dollars 1 GB), la Guinée Bissau (15,66 dollars 1 GB) et enfin le Zimbabwe et la Somalie, qui ont le même tarif, à savoir 15 dollars 1 GB.

On note également avec l’étude en question qu’au nombre des pays où l’internet mobile est le moins onéreux, on cite par ordre croissant le Soudan (1,2 dollar 1 GB), le Nigeria (2,74 dollars 1 GB), le Rwanda (2,8 dollars 1 GB), le Burundi (3,3 dollars 1 GB), ou encore le Cameroun et le Niger avec un tarif identique de 3,48 dollars 1 GB.