Tensions au Sénégal : And Gueusseum lance un appel à la paix

L’ASAS And Gueusseum, plateforme autonome et indépendante des syndicats les plus représentatifs de la santé, de l’Action Sociale et des collectivités territoriales, condamne avec la dernière énergie, tous les actes de tout bord faisant le lit de ce contexte délétère et périlleux avec son cortège inimaginable de morts, de blessés et d’incommensurables souffrances physiques et morales. La désolation a atteint son paroxysme quand des ambulances et corbillards « denrées rares » de nos structures sanitaires et hospitalières, malgré les importants efforts de l’Etat, des partenaires techniques et financiers, des particuliers du Sénégal et de la Diaspora pour aider à l’accessibilité géographique ont été délibérément incendiés.

Face aux Mairies, Conseils départementaux et services d’Etat Civil vandalisés ou brûlés et leurs archives ainsi qu’aux lieux de travail d’humbles et innocentes victimes, aux saccages innommables perpétrés à l’UCAD et autres temples du savoir, le désarroi s’intensifie naturellement. C’est le lieu de souligner les importants gaps en infrastructures sanitaires, hospitalières et sociales à combler pour une offre de soins de qualité indigente par endroits et qui ont du mal à secourir les nombreuses victimes.

Dans un autre registre, And Gueusseum se félicite et félicite Madame le Ministre de la Santé et l’Action sociale pour la proclamation des listes des techniciens supérieurs ayant comblé leurs gaps de connaissances et de compétences obligatoires pour leur reclassement dans la hiérarchie A2 conformément à l’accord Gouvernement-And Gueusseum tout en attendant la formation de la 5ème cohorte du PRECIS ainsi celle des Assistants infirmiers et invite Monsieur le Ministre de la Fonction publique à plus de diligences dans le traitement dudit dossier.

Dans la même veine, And Gueusseum salue le vote de la loi abrogeant la loi n° 76-03 du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris ou mutilés au Sénégal.

D’autre part, And Gueusseum fustige le vote de toute loi tendant à privatiser la pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) qui, en tant qu’Etablissement non Hospitalier de santé, doit continuer de jouer son rôle d’acheteur-stockeur et de grossiste répartiteur d’appui aux Établissements publics hospitaliers conformément à la loi hospitalière bénéficiant de dérogations du code des marchés publics. C’est le lieu de demander l’apurement de sa dette par la CMU entre autres car, depuis des décennies, elle n’a reçu aucune subvention d’exploitation de l’Etat.

S’agissant de la loi portant sur la chirurgie dentaire, tout en saluant les perspectives d’encadrement de la discipline, And Gueusseum fustige toute velléité d’« assassinat » du corps des Techniciens supérieurs d’odontologie (TSO) et des Auxiliaires et autres Assistants dentaires juste pour un nombrilisme et un corporatisme dans ce pays où l’offre en soins bucco-dentaires demeure des plus faibles à cause du déficit permanent et chroniques de chirurgiens dentaires.

En outre, tout en saluant l’appel au Dialogue national incluant les centrales syndicales, And Gueusseum considère même n’étant pas invitée que cette rencontre est aussi sociale pour solder les passifs sociaux et ne doit être que politique pour gérer des contentieux, des mandats, des parrainages et des élections car la restauration du climat social en est un challenge.

Enfin, And Gueusseum en appelle à la vigilance et à la paix, gage de tout développement salutaire durable.

Dakar, le 07 Juin 2023.