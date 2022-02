Tentative de Coup d’Etat en Guinée Bissau : Le PAIGC n’y croit pas !

Le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), le principal parti de l’opposition Bissau Guinéenne s’est prononcé sur la tentative de Coup d’Etat qui a couté la vie à 11 personnes, serait un coup monté par le président Umaro Sissoco Embalo pour se victimiser.

Le leader du plus grand parti d’opposition exige la création d’une commission d’enquête internationale pour situer les responsabilités. Domingos Simões Pereira a dit à nos confrères de « DW » qu’il n’est pas absolument convaincu par les arguments du chef de l’État. Ce dernier avait soutenu que les auteurs présumés de l’attaque seraient liés au trafic de drogue. « Je pense que la nation guinéenne mérite de connaître les détails de cet incident et de savoir qui sont ces gens qui ont finalement tenté ce coup d’état. Combien y en avait-il ? D’où viennent-ils ? Qui commandaient-ils ? Et quelles étaient les vraies intentions ? », s’interroge le Chef de l’opposition Bissau Guinée, qui ajoute : « des coups de feu pendant cinq heures et à la fin de ces coups de feu, les victimes sont les éléments de la garde présidentielle. Les membres du gouvernement et les personnalités politiques actuelles ne sortent même pas avec une seule blessure. »

Le PAIGC soupçonne Umaro Sissoco Embalo de vouloir capoter leur congrès. « Je veux envoyer un message de confiance et dire que nous devrions continuer à apporter des éclaircissements politiques à partir de nos bases, car c’est une nouvelle tentative de détourner les gens de la réalité actuelle du pays. Nous sommes à moins d’un mois de notre congrès, et il est important que les structures continuent de fonctionner et ne se laissent pas berner par la réalité qui est sous nos yeux », a t-il prévenu.