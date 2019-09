THE BEST – Le vote de Salah pénalisé par des lettres majuscules

Accusée par la fédération égyptienne de football, la FIFA a tenté de défendre. Ce jeudi, Skysports et la BBC relaient la réponse de la FIFA. Pour expliquer la décision de ne pas comptabiliser le vote égyptien, l’instance faîtière du football mondial indique que les parties concernées ont écrit leurs réponses en lettres capitales et qu’elles ne semblaient donc pas authentiques.

De plus, il manquait la signature du secrétaire général de la fédération égyptienne en bas du document.

Un argument trop léger de la FIFA qui est éclaboussée par un supposé scandale dans le vote du prix The Best, meilleur joueur de l’année 2019.