Théodore Monteil prédit des «lendemains sombres pour le Sénégal»

« On est en train d’entrer, de façon organisée, dans une crise institutionnelle », alerte Théodore Chérif Monteil dans l’émission JDD de ce dimanche 30 juin. L’ancien député, interpellé sur le refus de Sonko de tenir sa Déclaration de politique générale devant une Assemblée qu’il ne reconnait pas, a suggéré au Président Diomaye Faye de faire appel aux 7 sages.

Théodore Chérif Monteil prédit, ainsi des « lendemains sombres pour le Sénégal« , face à ce bras de fer entre Ousmane Sonko et Cie et les députés de majorité parlementaire (Bby) qui ont, à leur tour, décidé de d’empêcher la tenue du Débat d’orientation budgétaire (DOB).

A cet effet, l’ancien député estime qu’ « il faut être très inquiet pour le Sénégal. Parce qu’on est en train d’entrer, de façon organisée, dans une crise institutionnelle qui ne dit pas son nom. Et la question qu’il faut poser, c’est quels sont les fondements de l’annulation du Débat d’orientation budgétaire (DOB)? »

Il poursuit : « Car c’est une exigence de la Constitution qui dit qu’au cours de la session, il est organisé un DOB. Basé sur le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuel et sur le Document de programmation budgétaire pluriannuel des dépenses, il permet de se projeter sur le budget de 2025. Or, s’il n’a pas eu lieu, je ne sais comment on va aller vers le vote de la loi de Finance. Ce bras de fer augure des lendemains sombres pour le Sénégal ».