THIARGNY : Samba Ndiobéne KÂ décante la situation avec une…

Après plusieurs semaines sans eau potable, les populations de la commune de Thiargny située dans le département de Linguère viennent de pousser un ouf de soulagement. En effet, sensible à leur cause suite à la panne du forage de la commune, le Ministre de l’Elevage et de la Production Animale a offert, une motopompe neuve d’une puissance de 55m³/ heure.

La réception de la pièce, a été faite en présence du Maire, des notables et la de population venue nombreuse pour prendre part à la cérémonie. Et, le Maire Maham Kâ de saluer le geste et remercier le principal donateur. Même son de cloche pour la population qui a magnifié le geste et félicité le Ministre Samba Ndiobéne Kâ du don qu’il a offert à la commune de Thiargny pour étancher la soif des populations qui en souffraient depuis un mois et deux semaines. Rappelons que, durant cette période de galère qui a duré plus d’un mois , les populations de Thiargny parcouraient plusieurs kilomètres pour se procurer du liquide précieux.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn