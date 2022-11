Thiaroye : le gardien de but arrête un tir, s’écroule et meurt

Un jeune homme nommé O. Ba, âgé de 30 ans, a perdu la vie brusquement pendant qu’il faisait office de gardien de but dans un terrain au quartier dit Ndox-mi de la commune de Thiaroye. Selon le journal « Les Échos », le drame s’est produit au cours d’un match de football opposant des équipes du même quartier baptisé « Ndox mi » de Thiaroye Gare dimanche dernier.

Le gardien de but a intercepté le ballon dans les airs et est retombé inerte par terre les yeux révulsés. Voyant qu’il tarde à se relever, ses coéquipiers l’ont interpellé, sans succès, tandis que d’autres ont affrété un véhicule où il est embarqué et évacué d’urgence à la structure de santé la plus proche de la commune de Yeumbeul Sud.

Une fois sur place, le médecin constate le décès du jeune garçon. À en croire les conclusions médico-légales, établies par le Dr A. M. G, le jeune homme souffrait d’une maladie du cœur qui ne lui permettait point de pratiquer le sport encore moins de jouer au football. Le certificat médical de genre de mort révèle que Ba est décédé des suites d’une « cardiopathie ischémique décompensée ».

O. Ba a été conduit à sa dernière demeure au cimetière du quartier Thierno Ndiaye de la localité.