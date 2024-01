Thierno Alassane Sall : «Aucun arrangement ne me fera changer d’avis»

Quelle légitimité reste-t-il à un homme qui aspire à diriger son pays s’il se fait le complice de la violation de la Constitution par peur d’insinuations de personnes de si peu de vertu qu’elles peuvent récidiver dans le parjure ou défendre de telles forfaitures ?

Nous nous sommes engagés en politique par conviction et non pour des calculs contre les principes, les lois et l’intérêt général.

Je suis républicain, opposant et chef de parti dans cet ordre. La République et le respect de sa Loi fondamentale resteront toujours ma boussole. Aucun arrangement ne me fera changer d’avis sur ce point.

La corruption est endémique. Nos deniers sont détournés. La vie est extrêmement chère. L’urgence est partout ! C’est ici que nous devons poser le curseur du débat public. Nous proposons à tous les patriotes et républicains de venir pour ensemble co-construire un pays nouveau : moralement et économiquement.

Thierno Alassane Sall