Thierno Alassane Sall : «L’Assemblée doit garder le contrôle du budget»

Le député Thierno Alassane Sall a pris la parole mardi à l’Assemblée nationale, en séance plénière, lors de l’examen des projets de loi sur la réglementation bancaire et la microfinance. Occasion pour le président du parti de la République des Valeurs interpelle le gouvernement à ne pas abandonner notre budget à la Banque mondiale et au FMI, car l’Assemblée nationale doit être regardante sur le Budget.

« Aujourd’hui, souligne Thierno Alassane Sall, devant l’hémicycle, j’ai rappelé une évidence : en période d’hypertension budgétaire, le rôle de l’Assemblée nationale est crucial. Nous devons être les véritables représentants du peuple. Les porte-voix des étudiants qui manifestent pour leurs bourses. Ceux des milliers de fonctionnaires qui s’inquiètent à la fin du mois ».

Selon lui, « on ne peut prêcher la souveraineté en abandonnant le contrôle de notre action budgétaire au FMI et à la Banque mondiale. L’Assemblée nationale doit veiller à ce que chaque dette contractée et chaque crédit dépensé le soient da98ns la transparence et au seul bénéfice du peuple ».