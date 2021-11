Thierno Bocoum : « La Constitution n’est pas un jouet »

La décision de suppression du poste de Premier ministre prise par le Président Macky Sall avait été décriée par nombre d’observateurs. Il était évident que le fast-track annoncé pour justifier une telle mesure allait aboutir au slow-down et qu’il était impossible d’enlever une roue à une calèche et croire qu’elle allait rouler plus vite.

Dans deux contributions successives, l’une intitulée «Suppression du poste de Premier ministre : les conséquences du point de vue législatif et réglementaire» (12 avril 2019) et l’autre, «Failles et pièges du projet de suppression du poste de Premier ministre» (24 avril 2019), nous avions suffisamment averti et alerté sur une mesure qui risquait «de laisser place à une centralisation excessive et étouffante du pouvoir».