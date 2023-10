Thiès : Amadou Ba visite le marché central au poisson..un projet de deux (2) milliards

Dans le cadre de sa tournée économique à Thiès, le Premier ministre a effectué ce dimanche une visite dans les nouveaux locaux du marché central au poisson qui se situe à l’entrée de la région. Le projet de construction qui avait été enclenché avant 2012, verra désormais le jour dans quelques semaines après plusieurs tentatives de réalisation, notamment avec la coopération japonaise. Il était question dès le début de mettre en place un marché général alimentaire où : poisson, viande et fruits et légumes seront exposés pour les clients Thiéssois et au-delà même de cette localité au regard de la dimension de l’ouvrage.

Le ministère de la pêche et de l’économie maritime a obtenu de la Mairie le terrain et de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) le financement du projet sur ressources propres.

Le chef de projet Cheikh Mbacké Sow a rappelé que le site est divisé en deux compartiments. L’un destiné à la vente en détail et l’autre, la vente en gros. D’une superficie de 1200 m2, le site occupe les travaux qui sont actuellement achevés à 95%. Le site est stratégique car, se trouvant à la sortie de Thiès en allant à Saint-Louis. Il est localisé au nœud du réseau routier desservant l’axe Touba – Tivaoune-Saint-louis et Dakar par la route nationale (RN).

Le marché au poisson est également composé d’un bloc administratif avec un premier étage qui sera constitué du directeur du marché et secrétariat, du bureau du comptable, bureau administratif, du bureau de gestion du personnel/affaires générales et du bureau des statistiques et bureau du directeur technique. La salle de réunion aura une capacité de 50 personnes pour les réunions du comité de gestion et de l’organisation des mareyeurs etc…

Des blocs annexes avec une surface de plancher 144m2 / 192m2 / 96m2, un des opérateurs de la fabrique de glace/chambre froide, un atelier de la fabrique de glace/chambre froide, du bureau des grossistes et du centre financier pour les grossistes et les détaillants.

L’objectif in fine de ce projet, est de promouvoir la qualité des produits halieutiques, d’augmenter les revenus des acteurs notamment les mareyeurs, de réduire les pertes après captures et d’améliorer le circuit de distribution des produits halieutiques.

Le coût total du marché est de 2.223 798 481 FCFA, soit un marché de base de 1 887 498 481 FCFA et un avenant de 336 300 000 FCFA portant sur la durée d’exécution après suspension et travaux d’améliorations complémentaires portant, entre autres, sur le dispositif de prévention et de lutte contre les incendies, surtout après l’incendie de l’hôpital de Tivaouane. Il est piloté par l’entreprise « Africa Bloom Corporate ».