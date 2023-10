Thiès : Colère des membres de l’APR

Des responsables de l’Alliance Pour la République (APR) de Thiès se sont retrouvés hier à la permanence départementale pour exprimer leur colère à la suite de la formation du nouveau gouvernement. «Nous sommes désagréablement surpris par la composition du gouvernement Amadou Ba 2. Nous ne pouvons pas comprendre qu’une circonscription électorale aussi importante que le département de Thiès, avec ses 12 collectivités territoriales, ne puisse pas avoir un ministre», a estimé Gora Seck leur porte-parole dans les colonnes du journal L’As.

C’est d’autant plus incompréhensible à ses yeux qu’au niveau de la ville et du département de Thiès, la coalition Benno Bokk Yaakaar devra faire face à des adversaires de taille, notamment Idrissa Seck, Thierno Alassane Sall, Talla Sylla, Hadjibou Soumaré, pour ne citer que ceux-là. Il a lancé un appel à l’endroit du président de la République, «pour qu’il soit plus regardant par rapport à Thiès, un grenier électoral incontournable et qui a beaucoup contribué à l’implantation de la coalition BBY. Thiès est incontournable pour la conquête du pouvoir en 2024 et il est impossible d’aller en guerre sans armes».

Pour Ndiaga Wade responsable APR de Thiès-Nord, le département de Thiès est purement et simplement laissé en rade et personne ne peut comprendre qu’un gouvernement de 39 ministres soit formé et que Thiès soit écarté avec tout son potentiel électoral. Pendant ce temps, dit-il, «des villes qui n’ont même pas le tiers des électeurs de Thiès, comme Fatick, Podor, etc., ont été bien servies. Il convient pour lui de corriger ce dysfonctionnement d’autant plus que le pays va vers des échéances électorales très importantes.